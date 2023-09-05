В Краснотурьинске старые трамваи из Челябинска прошли обкатку. Видео

06 сентября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

В Краснотурьинске могут ходить только трамваи модели КТМ-5 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) старые трамваи, полученные от Челябинска, прошли обкатку. Скоро вагоны выйдут на линию, сообщил замглавы Краснотурьинска Александр Катаев. «Заканчиваем проверку и подготовку под „местные особенности эксплуатации“ переданных коллегами из Челябинска трамвайных вагонов. [Делаем] последние технические штрихи — и вскоре на линию», — написал Катаев в telegram-канале. В марте 2022 года в Краснотурьинске на ходу сгорел трамвай. Мэрия Екатеринбурга собиралась передать другой, однако это решение изменилось, поскольку власти не стали закупать новые трамваи для столицы Урала. Самостоятельно закупить транспорт власти Краснотурьинска не могли. Тогда на помощь пришли коллеги из Челябинска, которые передали городу трамваи модели КТМ-5. Прототипы первых таких трамваев были построены в 1963 году. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявлял, что в Краснотурьинске не могут ездить современные трамваи. «Особенность нашего рельсового хозяйства и контактной сети в том, что по ним могут ходить только трамваи модели КТМ-5 Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые сейчас не выпускаются», — писал он в соцсети «ВКонтакте».

В Краснотурьинске (Свердловская область) старые трамваи, полученные от Челябинска, прошли обкатку. Скоро вагоны выйдут на линию, сообщил замглавы Краснотурьинска Александр Катаев. «Заканчиваем проверку и подготовку под „местные особенности эксплуатации“ переданных коллегами из Челябинска трамвайных вагонов. [Делаем] последние технические штрихи — и вскоре на линию», — написал Катаев в telegram-канале. В марте 2022 года в Краснотурьинске на ходу сгорел трамвай. Мэрия Екатеринбурга собиралась передать другой, однако это решение изменилось, поскольку власти не стали закупать новые трамваи для столицы Урала. Самостоятельно закупить транспорт власти Краснотурьинска не могли. Тогда на помощь пришли коллеги из Челябинска, которые передали городу трамваи модели КТМ-5. Прототипы первых таких трамваев были построены в 1963 году. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявлял, что в Краснотурьинске не могут ездить современные трамваи. «Особенность нашего рельсового хозяйства и контактной сети в том, что по ним могут ходить только трамваи модели КТМ-5 Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые сейчас не выпускаются», — писал он в соцсети «ВКонтакте».