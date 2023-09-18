Свердловская туристка рассказала, как выживала двое суток в челябинской тайге

Екатеринбургская туристка занималась йогой, чтобы не умереть от холода в горах

18 сентября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Анастасия намерена и впредь заниматься туризмом, но быть внимательнее и осторожнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургской туристке, двое суток блуждавшей в таежных лесах Башкирии и Челябинской области, помогли выжить йога и чудо. Анастасия рассказала URA.RU, как заблудилась и как спасалась, оказавшись одна в горах. «Когда мы с группой спускались с вершины Малого Иремеля (национальный парк „Иремель“ в Башкирии — прим. ред.), я просто двинулась вперед и сошла не на ту тропу. Думала, пройду чуть-чуть, выйду на общую тропу и доберусь до нашей стоянки. Но что-то пошло не так, и я заблудилась», — рассказала Анастасия. Девушка вернулась на место, где оставила группу, звала, но товарищи ее уже не услышали. Предполагая, что ее начнут искать, екатеринбурженка вышла на курумник (россыпь крупных каменных валунов — прим. ред.) и разложила на нем свои яркие вещи. «Было сложно психологически. С одной стороны, вроде бы надо находиться на одном месте. С другой — когда ты находишься в абсолютной тишине в тайге и не знаешь, ищут тебя или нет, это трудно пережить», — вспоминает девушка. Новость по теме Пропавшая свердловская туристка две ночи провела в челябинских лесах По ее словам, самым непростым было согреться: по ночам температура опускалась до нуля. Туристка рвала еловые ветки, ложилась на них и сверху тоже укрывалась ветвями. По счастью, у нее при себе была горнолыжная куртка, которая спасала ее от холода. «Я занимаюсь йогой. Каждые 30 минут я делала согревающее дыхание, это мне помогало не замерзнуть», — объяснила Настя. Из еды за двое суток ей попались лишь несколько ягодок смородины, зато было полно ледяной воды в ручьях. Позже спасатели назовут чудом, что туристке удалось избежать встречи с дикими животными. Также опытных поисковиков поразило, что туристка в одиночку и без специального снаряжения перешла вброд реку Тюлюк, которая после трехнедельных дождей разлилась поверх курумов. «Здравомыслящий человек не мог бы перейти ту реку, потому что это физически невозможно. У нее ангел-хранитель хороший. Ей повезло, что ни на медведя не нарвалась, не сорвалась с затопленного каменного моста», — сказал корреспонденту один из сотрудников Челябинской поисково-спасательной службы. Нашли туристку случайно студенты уфимского вуза, которые готовили в тех местах трассу для соревнований. За двое суток свердловчанка добрела до национального парка «Зигальга» в Челябинской области. «Я услышала звуки музыки и начала звать на помощь. Ребята вышли ко мне, дали сухие теплые носки, накормили и вывели к базе. Я понимаю, что это чудо. Я понимаю, что вероятность погибнуть у меня была выше, чем остаться в живых», — добавила Анастасия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургской туристке, двое суток блуждавшей в таежных лесах Башкирии и Челябинской области, помогли выжить йога и чудо. Анастасия рассказала URA.RU, как заблудилась и как спасалась, оказавшись одна в горах. «Когда мы с группой спускались с вершины Малого Иремеля (национальный парк „Иремель“ в Башкирии — прим. ред.), я просто двинулась вперед и сошла не на ту тропу. Думала, пройду чуть-чуть, выйду на общую тропу и доберусь до нашей стоянки. Но что-то пошло не так, и я заблудилась», — рассказала Анастасия. Девушка вернулась на место, где оставила группу, звала, но товарищи ее уже не услышали. Предполагая, что ее начнут искать, екатеринбурженка вышла на курумник (россыпь крупных каменных валунов — прим. ред.) и разложила на нем свои яркие вещи. «Было сложно психологически. С одной стороны, вроде бы надо находиться на одном месте. С другой — когда ты находишься в абсолютной тишине в тайге и не знаешь, ищут тебя или нет, это трудно пережить», — вспоминает девушка. По ее словам, самым непростым было согреться: по ночам температура опускалась до нуля. Туристка рвала еловые ветки, ложилась на них и сверху тоже укрывалась ветвями. По счастью, у нее при себе была горнолыжная куртка, которая спасала ее от холода. «Я занимаюсь йогой. Каждые 30 минут я делала согревающее дыхание, это мне помогало не замерзнуть», — объяснила Настя. Из еды за двое суток ей попались лишь несколько ягодок смородины, зато было полно ледяной воды в ручьях. Позже спасатели назовут чудом, что туристке удалось избежать встречи с дикими животными. Также опытных поисковиков поразило, что туристка в одиночку и без специального снаряжения перешла вброд реку Тюлюк, которая после трехнедельных дождей разлилась поверх курумов. «Здравомыслящий человек не мог бы перейти ту реку, потому что это физически невозможно. У нее ангел-хранитель хороший. Ей повезло, что ни на медведя не нарвалась, не сорвалась с затопленного каменного моста», — сказал корреспонденту один из сотрудников Челябинской поисково-спасательной службы. Нашли туристку случайно студенты уфимского вуза, которые готовили в тех местах трассу для соревнований. За двое суток свердловчанка добрела до национального парка «Зигальга» в Челябинской области. «Я услышала звуки музыки и начала звать на помощь. Ребята вышли ко мне, дали сухие теплые носки, накормили и вывели к базе. Я понимаю, что это чудо. Я понимаю, что вероятность погибнуть у меня была выше, чем остаться в живых», — добавила Анастасия.