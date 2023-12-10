10 декабря 2023

В Израиле умерла певица, выступавшая под песни Окуджавы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с кадровым военным Валерием Осколковым. Магнитогорск, прощание, цветы, похороны
Ларисе Герштейн было 73 года Фото:

В Израиле 9 декабря скончалась исполнительница песен советского поэта Булата Окуджавы Лариса Герштейн. Женщине было 73 года. Об этом сообщает «Российская газета».

«На 73-м году жизни в своем доме скончалась Лариса Герштейн», — говорится в материале. С конца 1970-х певица выступала с песнями Булата Окуджавы. Герштейн исполняла композиции советского поэта на на семи языках: русском, иврите, английском, испанском, идише, ладино и цыганском.

Лариса Герштейн родилась в Киргизии 20 августа 1951 года. В 1975-м женщина вместе со своей семьей репатриировалась в Израиль, где основала израильский фонд Окуджавы.

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В Израиле 9 декабря скончалась исполнительница песен советского поэта Булата Окуджавы Лариса Герштейн. Женщине было 73 года. Об этом сообщает «Российская газета». «На 73-м году жизни в своем доме скончалась Лариса Герштейн», — говорится в материале. С конца 1970-х певица выступала с песнями Булата Окуджавы. Герштейн исполняла композиции советского поэта на на семи языках: русском, иврите, английском, испанском, идише, ладино и цыганском. Лариса Герштейн родилась в Киргизии 20 августа 1951 года. В 1975-м женщина вместе со своей семьей репатриировалась в Израиль, где основала израильский фонд Окуджавы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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