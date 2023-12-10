В Израиле умерла певица, выступавшая под песни Окуджавы

Ларисе Герштейн было 73 года
В Израиле 9 декабря скончалась исполнительница песен советского поэта Булата Окуджавы Лариса Герштейн. Женщине было 73 года. Об этом сообщает «Российская газета».
«На 73-м году жизни в своем доме скончалась Лариса Герштейн», — говорится в материале. С конца 1970-х певица выступала с песнями Булата Окуджавы. Герштейн исполняла композиции советского поэта на на семи языках: русском, иврите, английском, испанском, идише, ладино и цыганском.
Лариса Герштейн родилась в Киргизии 20 августа 1951 года. В 1975-м женщина вместе со своей семьей репатриировалась в Израиль, где основала израильский фонд Окуджавы.
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