В ЛНР начнут обучать будущих госслужащих и «кибер-воинов». Фото

В ЛНР начнут обучать будущих госслужащих

14 февраля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник сообщил, что в центре «Воин» запустят инновационный проект «Кибер-воин» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Луганске (ЛНР) откроют филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), сообщил глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, в луганском филиале центра военно-спортивной подготовки «Воин» будет внедрен инновационный проект «Кибер-воин». «Сегодня с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих», — заявил Пасечник в своем telegram-канале. Он назвал это важным шагом для региона. Пасечник отметил, что около 4 тысяч госслужащих из ЛНР в 2023 году обучились в РАНХиГСе. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что нужно не только выбрать управленцев для обучения, но и понять конечную цель освоения программы. Глава ЛНР с Кириенко осмотрели помещения, где будет открыт филиал центра «Воин». По их словам, к началу лета появятся новые учебные аудитории, современные спортивный и актовый залы и общежитие, рассчитанное на 60 человек. Пасечник подчеркнул, что в луганском филиале центра запустят инновационный проект «Кибер-воин». «Курсанты научатся управлять беспилотными летательными аппаратами, получат знания по робототехнике и кибер-технологиям», — добавил глава ЛНР. Сергей Кириенко находится с рабочим визитом в ЛНР. Ранее он посетил в Запорожской области будущий Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Сергей Кириенко и Леонид Пасечник прибыли в центр «Воин» Telegram-канал Леонида Пасечника https://t.me/glava_lnr_info/2123 Леонид Пасечник подписывает документы с Алексеем Комиссаровым Telegram-канал Леонида Пасечника https://t.me/glava_lnr_info/2122 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Луганске (ЛНР) откроют филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), сообщил глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, в луганском филиале центра военно-спортивной подготовки «Воин» будет внедрен инновационный проект «Кибер-воин». «Сегодня с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих», — заявил Пасечник в своем telegram-канале. Он назвал это важным шагом для региона. Пасечник отметил, что около 4 тысяч госслужащих из ЛНР в 2023 году обучились в РАНХиГСе. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что нужно не только выбрать управленцев для обучения, но и понять конечную цель освоения программы. Глава ЛНР с Кириенко осмотрели помещения, где будет открыт филиал центра «Воин». По их словам, к началу лета появятся новые учебные аудитории, современные спортивный и актовый залы и общежитие, рассчитанное на 60 человек. Пасечник подчеркнул, что в луганском филиале центра запустят инновационный проект «Кибер-воин». «Курсанты научатся управлять беспилотными летательными аппаратами, получат знания по робототехнике и кибер-технологиям», — добавил глава ЛНР. Сергей Кириенко находится с рабочим визитом в ЛНР. Ранее он посетил в Запорожской области будущий Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».