В Подмосковье из-за авто со взрывчаткой эвакуировали сотни человек

В Лобне более 300 человек эвакуировали из-за обнаруженной в авто взрывчатки
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Двор, где стояло заминированное авто —оцепили Фото:

В Лобне Московской области более 300 жителей из трех домов эвакуировали после обнаружения заминированного автомобиля. Об этом сообщили в экстренных службах.

«После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов», — передает РИА Новости сообщение экстренных служб. Уточняется, что граждан временно разместили в одной из школ.

Ранее в telegram-каналах написали об обнаруженной в авто взрывчатке. Также сообщалось о задержании мужчины рядом с этой машиной и оцеплении двора, где стоял автомобиль. Позже в администрации Лобни заявили о введении режима оповещения ЧС, пишет A42.Ru.

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В Лобне Московской области более 300 жителей из трех домов эвакуировали после обнаружения заминированного автомобиля. Об этом сообщили в экстренных службах. «После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов», — передает РИА Новости сообщение экстренных служб. Уточняется, что граждан временно разместили в одной из школ. Ранее в telegram-каналах написали об обнаруженной в авто взрывчатке. Также сообщалось о задержании мужчины рядом с этой машиной и оцеплении двора, где стоял автомобиль. Позже в администрации Лобни заявили о введении режима оповещения ЧС, пишет A42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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