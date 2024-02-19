В Подмосковье из-за авто со взрывчаткой эвакуировали сотни человек

Двор, где стояло заминированное авто —оцепили
В Лобне Московской области более 300 жителей из трех домов эвакуировали после обнаружения заминированного автомобиля. Об этом сообщили в экстренных службах.
«После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов», — передает РИА Новости сообщение экстренных служб. Уточняется, что граждан временно разместили в одной из школ.
Ранее в telegram-каналах написали об обнаруженной в авто взрывчатке. Также сообщалось о задержании мужчины рядом с этой машиной и оцеплении двора, где стоял автомобиль. Позже в администрации Лобни заявили о введении режима оповещения ЧС, пишет A42.Ru.
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