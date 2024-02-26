The Guardian: украинцы разочаровались в Зеленском на третий год СВО

26 февраля 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский перестал быть «неприкасаемым» на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский больше не является «неприкасаемым» в своей стране. Украинцы уже измотаны конфликтом с Россией, поэтому третий год спецоперации может стать трудным для Киева, пишет британское агентство The Guardian. В материале указали на то, что украинский президент выглядел довольно измотанным на встрече с лидерами стран-союзников. «Этот год может быть трудным для Зеленского. <…> Он больше не воспринимается как неприкасаемый, и политическая конкуренция возвращается на Украину. <…> Украинское общество истощено конфликтом, а международная поддержка раскалывается, что приводит к критической нехватке боеприпасов на фронте», — говорится в материале агентства. Ранее агентство Bloomberg писало, что согласно опросу, 57% опрошенных украинцев не поддержали идею Зеленского вернуться к границам 1991 года. Также украинский блогер Тарас Незалежко писал, что граждане страны «ненавидят» Зеленского и чиновников на Украине. По его словам, все они наживаются на боевых действиях, передает Life .

Президент Украины Владимир Зеленский больше не является «неприкасаемым» в своей стране. Украинцы уже измотаны конфликтом с Россией, поэтому третий год спецоперации может стать трудным для Киева, пишет британское агентство The Guardian. В материале указали на то, что украинский президент выглядел довольно измотанным на встрече с лидерами стран-союзников. «Этот год может быть трудным для Зеленского. <…> Он больше не воспринимается как неприкасаемый, и политическая конкуренция возвращается на Украину. <…> Украинское общество истощено конфликтом, а международная поддержка раскалывается, что приводит к критической нехватке боеприпасов на фронте», — говорится в материале агентства. Ранее агентство Bloomberg писало, что согласно опросу, 57% опрошенных украинцев не поддержали идею Зеленского вернуться к границам 1991 года. Также украинский блогер Тарас Незалежко писал, что граждане страны «ненавидят» Зеленского и чиновников на Украине. По его словам, все они наживаются на боевых действиях, передает Life.