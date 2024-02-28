Mash: звезду «Дома-2» Мокроусова жестоко избили в Москве

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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Денис Мокроусов был госпитализирован после драки Фото:

В Москве избили Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова, у него перелом нижней челюсти. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Врачи диагностировали Мокроусову перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Нападавшего уже задержали и отвезли в отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в канале.

Из-за чего конкретно произошла драка, неизвестно. Как пишет Mash, ей предшествовала словесная перепалка. В итоге звезде вызвали скорую помощь, его госпитализировали.

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В Москве избили Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова, у него перелом нижней челюсти. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Врачи диагностировали Мокроусову перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Нападавшего уже задержали и отвезли в отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в канале. Из-за чего конкретно произошла драка, неизвестно. Как пишет Mash, ей предшествовала словесная перепалка. В итоге звезде вызвали скорую помощь, его госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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