Mash: звезду «Дома-2» Мокроусова жестоко избили в Москве

Денис Мокроусов был госпитализирован после драки
В Москве избили Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова, у него перелом нижней челюсти. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Врачи диагностировали Мокроусову перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Нападавшего уже задержали и отвезли в отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в канале.
Из-за чего конкретно произошла драка, неизвестно. Как пишет Mash, ей предшествовала словесная перепалка. В итоге звезде вызвали скорую помощь, его госпитализировали.
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