25 марта 2024

Бастрыкин: преступники, скрываясь после теракта, сбили семью

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Дети госпитализированы, рассказал Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Скрывающиеся после теракта в «Крокус Сити Холле» преступники сбили на машине семью с двумя детьми. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Выезжая со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов. [Пострадала] семья с двумя малолетними детьми», — рассказал Бастрыкин. Он заявил это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Дети получили травмы. Они госпитализированы, добавил Бастрыкин.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Путин 25 марта провел совещание по мерам, которые принимаются после теракта. Участие приняли представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, пишет RT.

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Скрывающиеся после теракта в «Крокус Сити Холле» преступники сбили на машине семью с двумя детьми. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Выезжая со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов. [Пострадала] семья с двумя малолетними детьми», — рассказал Бастрыкин. Он заявил это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Дети получили травмы. Они госпитализированы, добавил Бастрыкин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Путин 25 марта провел совещание по мерам, которые принимаются после теракта. Участие приняли представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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