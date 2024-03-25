Бастрыкин: преступники, скрываясь после теракта, сбили семью

25 марта 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Дети госпитализированы, рассказал Бастрыкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Скрывающиеся после теракта в «Крокус Сити Холле» преступники сбили на машине семью с двумя детьми. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Выезжая со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов. [Пострадала] семья с двумя малолетними детьми», — рассказал Бастрыкин. Он заявил это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Дети получили травмы. Они госпитализированы, добавил Бастрыкин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Путин 25 марта провел совещание по мерам, которые принимаются после теракта. Участие приняли представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скрывающиеся после теракта в «Крокус Сити Холле» преступники сбили на машине семью с двумя детьми. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Выезжая со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов. [Пострадала] семья с двумя малолетними детьми», — рассказал Бастрыкин. Он заявил это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Дети получили травмы. Они госпитализированы, добавил Бастрыкин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Путин 25 марта провел совещание по мерам, которые принимаются после теракта. Участие приняли представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, пишет RT.