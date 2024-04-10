Что известно об операции в Чехове, где ищут пособника террориста

Глава Чехова подтвердил введение плана «Сирена» для спецслужб в округе

10 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Спецслужбы находятся в режиме повышенной готовности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что в городе объявлен сигнал «Сирена» из-за поиска пособника террористов из «Крокус Сити Холла». План «Сирена» предусматривает комплекс действий для правоохранителей, применяемый при необходимости реагирования на массовые беспорядки или задержания опасных преступников и преступных группировок. URA.RU расскажет подробнее, что известно о поисках подозреваемого. Погоня под Чеховым Подозреваемый в участии в теракте в «Крокус Сити Холле» скрылся в лесополосе 9 апреля, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Мужчина ушел от погони спецслужб в Подмосковье. Авторы канала отметили, что он может быть вооружен. Росгвардия, МВД и ФСБ проводят в Чеховском районе операцию по его поиску, активирован план «Сирена». Глава Чеховского округа Михаил Собакин подтвердил проведение мероприятий по розыску лица, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Что известно о подозреваемом По информации telegram-канала Shot, подозреваемый развелся несколько лет назад. У него есть ребенок. Мужчина попал в поле зрения судебных приставов как алиментный должник. Также несколько лет назад он вел судебные тяжбы: одна касалась признания права собственности на квартиру, другая — на гараж, но последний иск был отклонен судом, передает Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что в городе объявлен сигнал «Сирена» из-за поиска пособника террористов из «Крокус Сити Холла». План «Сирена» предусматривает комплекс действий для правоохранителей, применяемый при необходимости реагирования на массовые беспорядки или задержания опасных преступников и преступных группировок. URA.RU расскажет подробнее, что известно о поисках подозреваемого. Подозреваемый в участии в теракте в «Крокус Сити Холле» скрылся в лесополосе 9 апреля, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Мужчина ушел от погони спецслужб в Подмосковье. Авторы канала отметили, что он может быть вооружен. Росгвардия, МВД и ФСБ проводят в Чеховском районе операцию по его поиску, активирован план «Сирена». Глава Чеховского округа Михаил Собакин подтвердил проведение мероприятий по розыску лица, подозреваемого в содействии террористической деятельности. По информации telegram-канала Shot, подозреваемый развелся несколько лет назад. У него есть ребенок. Мужчина попал в поле зрения судебных приставов как алиментный должник. Также несколько лет назад он вел судебные тяжбы: одна касалась признания права собственности на квартиру, другая — на гараж, но последний иск был отклонен судом, передает Shot.