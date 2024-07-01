О чем говорил философ Дугин на встрече со свердловчанами

Философ Дугин: между Россией и Западом идет противостояние на уровне ценностей

01 июля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Дугин приехать не смог по техническим причинам, поэтому подключился по видеосвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Противостояние России и Запада находится на уровне ценностных систем — в РФ они традиционные, у Запада же прогрессистские. Именно отсюда начинаются разногласия, заявил на форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра» философ Александр Дугин. URA.RU публикует самые яркие его высказывания. Переход к многополярному миру Весь драматизм ситуации, в которой сейчас находятся Россия и многие другие страны, связан со сменой мироустройства. «Сторонники однополярного мира не хотят отдавать свою гегемонию, не хотят признавать суверенитет других стран… Мы фактически находимся в ситуации войны двух миропорядков — однополярный мир заканчивается, многополярный начинается, но переход еще не состоялся. Все, кто не согласен с однополярным миром, оказывается в ситуации экономического, политического притеснения», — заявил Дугин. Понятие многополярности уже сейчас заложено в стратегии национальной безопасности России, концепции международной политики, им активно пользуется президент. «Мы видим себя только в таком мире, в котором Россия является огромным суверенным полисом, государством-цивилизацией», — отметил Дугин. Антагонизм ценностей Еще один уровень противостояния связан с ценностями. Дугин обратил внимание на то, как менялись позиции России на мировой арене. Например, с приходом к власти Владимира Путина начался курс на восстановление независимости и суверенитета России. «Тем самым Путин уже вступил в конфликт с либеральной теорией глобализации, которая требовала ослабления, а не укрепления суверенитета. Но все это время его стратегия заключалась в том, чтобы признавая универсальность западных ценностей все-таки отстоять свой суверенитет как одна страна, принадлежащая к миру западных цивилизаций, пред лицом других», — поделился философ. С началом СВО между Россией и Западом началось глубинное цивилизационное противостояние. В ноябре 2022 года президентом был принят Указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей. «Мы заявили, что у нас есть отдельная система ценностей, фактически обосновали свою волю строить многополярный мир и противостоять западной гегемонии на ценностном уровне», — отметил Дугин. В оппозиции к традициям Ценностная система России строится на традициях, Запад же отрицает их в пользу прогресса, модернизации и инноваций. Само понятие отождествляется с консерватизмом и даже фашизмом, а те, кто придерживается традиций, подвергаются остракизму. В России ценят жизнь — на Западе цветет движение тех, кто выступает за аборты. Понятия достоинства, права и свободы в русской традиции отличается от западного. «У нас право неразрывно связано с обязанностями, там категорически отделено — это один из принципов либерализма. Если у нас патриотизм, на Западе — космополитизм, служение Отечеству противопоставляется тому, чтобы быть гражданином мира. У нас высокие нравственные идеалы — Запад прославляет отсутствие какой бы то ни было общественной морали. Крепкая семья — западный мир легализует гомосексуальные браки», — привел отличия Дугин. При этом, по его словам, есть государства-цивилизации, с которыми у России не сходятся традиционные ценности, но сам факт ориентира на традицию играет важную роль. «Соответственно, многополярный мир будет представлять альянс государств, которые присягают традиционным ценностям», — подытожил философ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Противостояние России и Запада находится на уровне ценностных систем — в РФ они традиционные, у Запада же прогрессистские. Именно отсюда начинаются разногласия, заявил на форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра» философ Александр Дугин. URA.RU публикует самые яркие его высказывания. Весь драматизм ситуации, в которой сейчас находятся Россия и многие другие страны, связан со сменой мироустройства. «Сторонники однополярного мира не хотят отдавать свою гегемонию, не хотят признавать суверенитет других стран… Мы фактически находимся в ситуации войны двух миропорядков — однополярный мир заканчивается, многополярный начинается, но переход еще не состоялся. Все, кто не согласен с однополярным миром, оказывается в ситуации экономического, политического притеснения», — заявил Дугин. Понятие многополярности уже сейчас заложено в стратегии национальной безопасности России, концепции международной политики, им активно пользуется президент. «Мы видим себя только в таком мире, в котором Россия является огромным суверенным полисом, государством-цивилизацией», — отметил Дугин. Еще один уровень противостояния связан с ценностями. Дугин обратил внимание на то, как менялись позиции России на мировой арене. Например, с приходом к власти Владимира Путина начался курс на восстановление независимости и суверенитета России. «Тем самым Путин уже вступил в конфликт с либеральной теорией глобализации, которая требовала ослабления, а не укрепления суверенитета. Но все это время его стратегия заключалась в том, чтобы признавая универсальность западных ценностей все-таки отстоять свой суверенитет как одна страна, принадлежащая к миру западных цивилизаций, пред лицом других», — поделился философ. С началом СВО между Россией и Западом началось глубинное цивилизационное противостояние. В ноябре 2022 года президентом был принят Указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей. «Мы заявили, что у нас есть отдельная система ценностей, фактически обосновали свою волю строить многополярный мир и противостоять западной гегемонии на ценностном уровне», — отметил Дугин. Ценностная система России строится на традициях, Запад же отрицает их в пользу прогресса, модернизации и инноваций. Само понятие отождествляется с консерватизмом и даже фашизмом, а те, кто придерживается традиций, подвергаются остракизму. В России ценят жизнь — на Западе цветет движение тех, кто выступает за аборты. Понятия достоинства, права и свободы в русской традиции отличается от западного. «У нас право неразрывно связано с обязанностями, там категорически отделено — это один из принципов либерализма. Если у нас патриотизм, на Западе — космополитизм, служение Отечеству противопоставляется тому, чтобы быть гражданином мира. У нас высокие нравственные идеалы — Запад прославляет отсутствие какой бы то ни было общественной морали. Крепкая семья — западный мир легализует гомосексуальные браки», — привел отличия Дугин. При этом, по его словам, есть государства-цивилизации, с которыми у России не сходятся традиционные ценности, но сам факт ориентира на традицию играет важную роль. «Соответственно, многополярный мир будет представлять альянс государств, которые присягают традиционным ценностям», — подытожил философ.