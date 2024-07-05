Силовики усилили контроль над всеми тюменскими федеральными трассами. Фото

На федеральных автодорогах Тюменской области проходит рейд ГИБДД «Трасса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд "Трасса" проходит 5 июля
Рейд "Трасса" проходит 5 июля Фото:

На федеральных трассах Тюмень — Омск, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск и Тюмень — Курган проходит рейд ГАИ «Трасса». Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Там добавили, что сотрудники ДПС проводят с водителями разъяснительную работу и вручают им памятки.

«Федеральные автодороги в Тюменской области сегодня под особым контролем Госавтоинспекции. В регионе проходит мероприятие „Трасса“. Наряды полка ДПС Госавтоинспекции несут службу в 50-ти километровой зоне от Тюмени на автодорогах Тюмень-Омск, Тюмень-Ханты-Мансийск, Курган-Тюмень», — указано в Госавтоинспекции Тюменской области.

Там отметили, что сотрудники ДПС проводят с водителями разъяснительную работу и вручают им памятки. Также они напоминают участникам движения о том, что на загородных трассах необходимо соблюдать скоростной режим.

Сотрудники ГИБДД работают на всех загородных трассах Тюменской области
Сотрудники ГИБДД работают на всех загородных трассах Тюменской области
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На федеральных трассах Тюмень — Омск, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск и Тюмень — Курган проходит рейд ГАИ «Трасса». Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Там добавили, что сотрудники ДПС проводят с водителями разъяснительную работу и вручают им памятки. «Федеральные автодороги в Тюменской области сегодня под особым контролем Госавтоинспекции. В регионе проходит мероприятие „Трасса“. Наряды полка ДПС Госавтоинспекции несут службу в 50-ти километровой зоне от Тюмени на автодорогах Тюмень-Омск, Тюмень-Ханты-Мансийск, Курган-Тюмень», — указано в Госавтоинспекции Тюменской области. Там отметили, что сотрудники ДПС проводят с водителями разъяснительную работу и вручают им памятки. Также они напоминают участникам движения о том, что на загородных трассах необходимо соблюдать скоростной режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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