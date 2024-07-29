Правительство потратит 300 млрд на важный транспортный путь между Москвой и Петербургом

Мишустин: ВСМ Москва-Петербург включили в перечень самоокупаемых
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Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами обсудил строительство железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург
Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами обсудил строительство железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург Фото:

Правительство России приняло решение профинансировать инвестпроект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург за счет средств Фонда национального благосостояния. В проект будет привлечено 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. 

«Инвестиционный проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург включен в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из ФНБ», — сообщил Мишустин. Его слова передает пресс-служба правительства России.

Таким образом из Фонда привлекут 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. «Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей», — отметил Мишустин, добавив, что средства пойдут на организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов и создание систем управления поездами.

Речь идет о строительстве железнодорожной линии длиной в 680 км. Поезда по этой магистрали будут ехать со скоростью от 200 до 400 км в час. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов и 15 минут. 

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Правительство России приняло решение профинансировать инвестпроект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург за счет средств Фонда национального благосостояния. В проект будет привлечено 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.  «Инвестиционный проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург включен в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из ФНБ», — сообщил Мишустин. Его слова передает пресс-служба правительства России. Таким образом из Фонда привлекут 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. «Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей», — отметил Мишустин, добавив, что средства пойдут на организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов и создание систем управления поездами. Речь идет о строительстве железнодорожной линии длиной в 680 км. Поезда по этой магистрали будут ехать со скоростью от 200 до 400 км в час. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов и 15 минут. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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