Правительство потратит 300 млрд на важный транспортный путь между Москвой и Петербургом

Правительство России приняло решение профинансировать инвестпроект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург за счет средств Фонда национального благосостояния. В проект будет привлечено 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«Инвестиционный проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург включен в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из ФНБ», — сообщил Мишустин. Его слова передает пресс-служба правительства России.
Таким образом из Фонда привлекут 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. «Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей», — отметил Мишустин, добавив, что средства пойдут на организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов и создание систем управления поездами.
Речь идет о строительстве железнодорожной линии длиной в 680 км. Поезда по этой магистрали будут ехать со скоростью от 200 до 400 км в час. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов и 15 минут.
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