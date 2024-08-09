BZ: США в ярости из-за сотрудничества Турции и России

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип,  stock
США обеспокоены торговыми отношениями России и Турции Фото:

Торговые отношения Турции с Россией приводят в ярость Соединенные Штаты Америки. Из-за взаимодействий Москвы и Анкары Вашингтон начинает активно угрожать последней, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Сильная торговля Турции с Россией приводит США в ярость. <…> Турция дала мощный толчок экономическим отношениям с Москвой. В ответ США недавно пригрозили Турции последствиями», — говорится в материале.

Также США обеспокоены тем, что Анкара помогает приобретать Москве западные электронные товары, такие как карты памяти и усилители. Эту продукцию Россия применяет для дронов и ракет.

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Торговые отношения Турции с Россией приводят в ярость Соединенные Штаты Америки. Из-за взаимодействий Москвы и Анкары Вашингтон начинает активно угрожать последней, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Сильная торговля Турции с Россией приводит США в ярость. <…> Турция дала мощный толчок экономическим отношениям с Москвой. В ответ США недавно пригрозили Турции последствиями», — говорится в материале. Также США обеспокоены тем, что Анкара помогает приобретать Москве западные электронные товары, такие как карты памяти и усилители. Эту продукцию Россия применяет для дронов и ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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