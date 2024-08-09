BZ: США в ярости из-за сотрудничества Турции и России

Торговые отношения Турции с Россией приводят в ярость Соединенные Штаты Америки. Из-за взаимодействий Москвы и Анкары Вашингтон начинает активно угрожать последней, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Сильная торговля Турции с Россией приводит США в ярость. <…> Турция дала мощный толчок экономическим отношениям с Москвой. В ответ США недавно пригрозили Турции последствиями», —
Также США обеспокоены тем, что Анкара помогает приобретать Москве западные электронные товары, такие как карты памяти и усилители. Эту продукцию Россия применяет для дронов и ракет.
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