Курганмашзавод договорился о сотрудничестве с предприятиями Тюмени и ХМАО

Генеральный директор АО «Курганмашзавод» Игорь Гиске подписал соглашения о развитии отношений с машиностроительными предприятиями Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Курганмашзавод налаживает сотрудничество . Об этом сообщили в telegram-канале завода.
«Соглашения будут содействовать укреплению экономических, производственных и научно-технических связей между предприятиями машиностроительного комплекса регионов Урала», — отметили представители КМЗ. Стороны подписали соглашения 17 сентября на промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 в Тюмени.
Договор также подписали председатель отделения ХМАО-Югра СоюзМаш России, директор управления ООО «Нацпромлизинг» Андрей Березин и первый заместитель председателя Тюменского отделения СоюзМаш России, генеральный директор ООО «Билдинжиниринг» Георгий Кекелия. На церемонии подписания присутствовали член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», гендиректор ООО «Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошек.
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