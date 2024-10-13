Экономист раскрыл два самых выгодных способа вложения денег

Экономист Абрамов посоветовал вкладываться в краткосрочные банковские депозиты
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Клипарт. Фондовый рынок. Пермь, облигация, фондовый рынок, акции, продажа акций, покупка ценных бумаг, ценные бумаги
Экономист Александр Абрамов рекомендует частным инвесторам присмотреться к краткосрочным депозитам Фото:

Фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты сегодня являются наиболее выгодными вариантами для инвестирования. Они лучше всего подойдут массовым инвестором. Такое мнение высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Эти инструменты привлекательны тем, что они дают доходность по повышенным ставкам. При этом они не теряют в цене при повышении ключевой ставки», — рассказал Абрамов в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что в текущих условиях высоких процентных ставок инвесторы считают приоритетным сохранение капитала. Аналитик считает предложенные способы наиболее подходящими для этой цели.

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Фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты сегодня являются наиболее выгодными вариантами для инвестирования. Они лучше всего подойдут массовым инвестором. Такое мнение высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. «Эти инструменты привлекательны тем, что они дают доходность по повышенным ставкам. При этом они не теряют в цене при повышении ключевой ставки», — рассказал Абрамов в разговоре с «Лентой.ру». Эксперт отметил, что в текущих условиях высоких процентных ставок инвесторы считают приоритетным сохранение капитала. Аналитик считает предложенные способы наиболее подходящими для этой цели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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