Экономист раскрыл два самых выгодных способа вложения денег

Фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты сегодня являются наиболее выгодными вариантами для инвестирования. Они лучше всего подойдут массовым инвестором. Такое мнение высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
«Эти инструменты привлекательны тем, что они дают доходность по повышенным ставкам. При этом они не теряют в цене при повышении ключевой ставки», — рассказал Абрамов в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт отметил, что в текущих условиях высоких процентных ставок инвесторы считают приоритетным сохранение капитала. Аналитик считает предложенные способы наиболее подходящими для этой цели.
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Фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты сегодня являются наиболее выгодными вариантами для инвестирования. Они лучше всего подойдут массовым инвестором. Такое мнение высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. «Эти инструменты привлекательны тем, что они дают доходность по повышенным ставкам. При этом они не теряют в цене при повышении ключевой ставки», — рассказал Абрамов в разговоре с «Лентой.ру». Эксперт отметил, что в текущих условиях высоких процентных ставок инвесторы считают приоритетным сохранение капитала. Аналитик считает предложенные способы наиболее подходящими для этой цели.