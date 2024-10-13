Экономист раскрыл два самых выгодных способа вложения денег

Экономист Абрамов посоветовал вкладываться в краткосрочные банковские депозиты

13 октября 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Экономист Александр Абрамов рекомендует частным инвесторам присмотреться к краткосрочным депозитам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты сегодня являются наиболее выгодными вариантами для инвестирования. Они лучше всего подойдут массовым инвестором. Такое мнение высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. «Эти инструменты привлекательны тем, что они дают доходность по повышенным ставкам. При этом они не теряют в цене при повышении ключевой ставки», — рассказал Абрамов в разговоре с « Лентой.ру ». Эксперт отметил, что в текущих условиях высоких процентных ставок инвесторы считают приоритетным сохранение капитала. Аналитик считает предложенные способы наиболее подходящими для этой цели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты сегодня являются наиболее выгодными вариантами для инвестирования. Они лучше всего подойдут массовым инвестором. Такое мнение высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. «Эти инструменты привлекательны тем, что они дают доходность по повышенным ставкам. При этом они не теряют в цене при повышении ключевой ставки», — рассказал Абрамов в разговоре с «Лентой.ру». Эксперт отметил, что в текущих условиях высоких процентных ставок инвесторы считают приоритетным сохранение капитала. Аналитик считает предложенные способы наиболее подходящими для этой цели.