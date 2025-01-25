Трамп считает Канаду несуверенной страной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов и не может считаться суверенным государством. Об этом американский лидер сообщил в ходе беседы с журналистами своего пресс-пула. По словам Трампа, Канада использует экономическую и политическую поддержку США, что делает ее зависимой.
«Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть [отдельным] государством», — заявил Трамп входе общения с журналистами. Президент также утверждает, что США теряют 250 миллиардов долларов в год из-за Канады, но могли бы остановить это за один день. Это привело бы к тому, что Канада перестала бы существовать как независимое государство, подытожил он.
Еще в начале декабря 2024 года Трамп встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после того, как призвал Оттаву решить проблему с мигрантами, которые проходят в Штаты через границу. На тот момент еще не вступивший в полномочия президента Трамп говорил, что Вашингтон может ввести пошлины на товары из Канады, если проблема с мигрантами не будет решена. Далее он заявил, что Канада может стать новым американским штатом. После этого Трамп неоднократно говорил о присоединении Канады к США, передает RT. Также он желал присоединить Гренландию и вернуть Панамский канал, передает Pravda.ru.
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