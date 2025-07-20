Правнучке Чкалова грозит новое уголовное дело

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Богданову* трижды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Богданову* трижды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента Фото:

Правнучка известного летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может стать фигурантом нового уголовного дела. Оно связано с уклонением от выполнения требований российского законодательства, регулирующего деятельность иноагентов. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин.

«У нее (Богдановой — прим. URA.RU) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело», — рассказал адвокат в разговоре с РИА Новости. Уточняется, что в течение года Богданова трижды была оштрафована за отсутствие необходимой маркировки иноагента в публикациях и непредоставление отчетности о своей деятельности.

По словам Алешкина, она может минимизировать последствия, если добавит требуемую маркировку и подаст соответствующий отчет. Судебная картотека свидетельствует, что Богданова не обжаловала ни один из штрафов.

Ранее, 1 ноября 2024 года, Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову. Ей предъявлены обвинения в публичных призывах к терроризму и его оправдании из-за высказываний в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве, передает «Национальная служба новостей».

*Дарья Богданова признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Правнучка известного летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может стать фигурантом нового уголовного дела. Оно связано с уклонением от выполнения требований российского законодательства, регулирующего деятельность иноагентов. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин. «У нее (Богдановой — прим. URA.RU) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело», — рассказал адвокат в разговоре с РИА Новости. Уточняется, что в течение года Богданова трижды была оштрафована за отсутствие необходимой маркировки иноагента в публикациях и непредоставление отчетности о своей деятельности. По словам Алешкина, она может минимизировать последствия, если добавит требуемую маркировку и подаст соответствующий отчет. Судебная картотека свидетельствует, что Богданова не обжаловала ни один из штрафов. Ранее, 1 ноября 2024 года, Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову. Ей предъявлены обвинения в публичных призывах к терроризму и его оправдании из-за высказываний в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве, передает «Национальная служба новостей». *Дарья Богданова признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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