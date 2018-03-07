Как менялись подарки на 8 марта. Картинки: тогда и сейчас

17:13 07 марта 2018 0

Ради любимых женщин мужчины готовы тратиться даже несмотря на кризис Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международный женский день — один из самых важных и ответственных праздников в жизни мужчин. Пока они ломают головы, как порадовать любимых, женщины четко знают, чего хотят. Только очень быстро меняют свои желания. «URA.RU» проследило, как за последние годы эволюционировали подарки на главный весенний праздник.

Пять лет назад, согласно исследованиям «Яндекса», самым популярным подарком на 8 марта была книга. Сегодня мужчины стали куда более креативными. Запросы про творческие подарки и поздравления лидируют в поисковом топе «Яндекса». Тягу к небанальным подаркам отмечают и ретейлеры.

«Пять лет назад в ходу был настоящий хэнд-мэйд: блокноты, пластиковые сережки, мыло в виде тортиков. С тех пор сильно вырос уровень дизайнеров, появились необычные аксессуары и одежда, на которые очень высокий спрос. Все хотят отличаться и быть индивидуальными. Теперь же выбор падает больше на авторские украшения из полудрагоценных камней, а также интересные марки одежды — отличные подарки для любимой девушки, — рассказала «URA.RU» PR-директор фестиваля Sandarina Анна Ермакова.

Еще на маркетах сильный пол раскупает подарочные наборы с медом, вареньем, пряниками и сырами. Их дарят коллегам по работе, тещам, подругам. Средний чек на фестивале то падает, то растет. Это связано с кризисом. Но в среднем гость нашего фестиваля тратит 1000 рублей. А за дизайнерскую одежду люди готовы отдавать суммы в несколько раз больше».

Платить относительно внушительные суммы мужчины готовы и за непременный атрибут праздника — цветы. Главное требование — букет должен быть стильным и небанальным.

«Охапки кустовых роз уже не так популярны. Люди открыты новому, смело идут на эксперименты. Популярны сборные букеты из экзотических цветов: целлозии, орнитогалума, астильбы, лотосов. Даже черную упаковку, которая раньше считалось траурной, покупатели с радостью берут. Появилось понимание, что так изящный декор формируется. Меня, как флориста, это очень радует», — поделилась наблюдениями Анастасия, продавец студии цветов «Хо-хо». За роскошный букет жители Екатеринбурга готовы отдать от двух до трех тысяч рублей. Пять лет назад ценник редко поднимался выше полутора тысяч.

Привычно много тратят мужчины в ювелирных магазинах. «Если вы действительно любите человека, то всегда найдете деньги», — безапелляционно заявили корреспонденту «URA.RU» в магазине ювелирных изделий «Ринго». Спрос на золотые кольца, серьги и колье стабилен, как и цена. Впрочем, хит этого сезона — различные броши. «Их все носят, они в тренде», — подметили тенденцию в магазине «Ювелирная классика».

Изменились вкусы и у тех, кто хочет поздравить свою половинку более интимным подарком. Как поведал «URA.RU» коммерческий директор сети «Казанова» Дмитрий Щепин, на заре прошедшей пятилетки особой популярностью перед праздниками пользовались сексуальное нижнее белье и вибромассажеры реалистичной формы. Сейчас же выбор переключился на более «высокотехнологичные» девайсы, например на тренажеры для интимных мышц, подключаемые к смартфону.

Огромное влияние на выбор подарков оказала массовая культура. Официальная серия БДСМ-аксессуаров «50 оттенков серого», выпущенная совместно с автором трилогии Э.Л. Джеймс, бьет все рекорды продаж. Среднюю сумму чека в «Казанове» не называют, однако отмечают, что «мужчины становятся все более щедрыми на подарки».

Возросший интерес к сексуальным подаркам и поздравлениям подтверждает и стриптизер Олег Андреевский. По словам артиста, столь необычным образом готовы поздравить коллег даже школьные коллективы.

«Меня недавно позвали выступать в одну из школ в Свердловской области. Предложили сделать подарок учителям на 8 марта — горячий танец после 4 вечера, когда уже детей не будет.

Для меня это, конечно, нонсенс, но Олегас (творческий псевдоним артиста, прим.ред.) готов покорять публику. Интерес к чему-то необычному растет благодаря развитию соцсетей, где люди делятся чем-то новым. Для артистов это хорошо — раньше танец стоил 3-4 тысячи рублей, сейчас на две тысячи больше соответственно», — приметил стриптизер.

Среди собеседников агентства практически все отметили увеличение среднего чека на предпраздничные подарки. Однако, по словам психологов, это скорее свидетельство общей бедности населения, нежели достатка.

«Я могу тут порассуждать так: у людей нет денег на большие покупки вроде квартиры, а порадоваться нужно. Поэтому они позволяют себе что-то большее в праздник, а обычно экономят. К тому же, у нас в обществе до сих пор есть анахронизм, что любое торжество — это повод показать свой достаток», — считает психотерапевт Оксана Собина. С ней солидарна психолог Рамиля Аксенова.

«Когда же доход не слишком высокий, включается принцип „живем один раз“. Это механизм выживания. Человеку необходима для жизни радость, пусть маленькая. Если на квартиру не накопить, пусть хоть духи любимой за шесть тысяч возьму. По этой же причине люди берут кредиты на iPhone, например. Но нужно понимать, что радость приносят не только материальные вещи. Кому-то для счастья необходимо новенькое Volvo, а для кого-то куда важней обычная забота и внимание партнера. Мой совет: если вы хотите порадовать любимого человека, отталкивайтесь от того, что для него действительно важно».