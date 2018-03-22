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22 марта 2018
17:09  22 марта 2018 0

Дворкович не увидел «ничего страшного» в повышении НДФЛ

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, дворкович аркадий
Дворкович уверен, что возможное повышение НДФЛ не драматичноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что разница между нынешней ставкой налога на доходы физических лиц в 13% и обсуждаемой в 15% не критична. Он уверен, что такое изменение не приведет россиян к уклонению от уплаты налогов.

Зампред правительства сообщил, что при понимании справедливости новых подходов к налогам по сравнению с нынешним «будет консенсус в обществе», пишет «Федеральное агентство новостей». Дворкович добавил, что не видит в этом «ничего страшного». По его словам, «ставка НДФЛ 13% — тоже не фетиш, … ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел». Окончательное решение будет принимать президент РФ.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают возможность повышения в России НДФЛ до 15%, сообщал RT. По словам одного из участников совещания в правительстве, окончательное решение еще не принято, но «консенсус достигнут».

Ольга Кулакова
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