Названы опасные комбинации лекарств

Неправильное комбинирование даже привычных медикаментов способно вызвать серьезные побочные эффекты, включая сонливость, кровотечения и нарушения сердечного ритма. Четыре пары таких лекарств назвал директор по экономике здравоохранения группы компаний «Р-Фарм», фармаколог Александр Быков.
«Первая пара — это аспирин и нестероидные противовоспалительные средства, оба препарата раздражают желудок усиливая эффект друг друга. Вторая пара — противоаллергические препараты и порошки от простуды, их сочетание приводит к заторможенности», — рассказывает фармаколог «Газете.ру».
Быков упоминает и другие опасные сочетания: кальций и закрепляющие средства от запоров, опять же, действуют похожим образом, снижая моторику кишечника. Врач предостерегает от совместного приема мочегонных и сердечных гликозидов, такой коктейль и вовсе может остановить сердце. Причиной их несовместимости служит калий — мочегонные выводят это вещество, тогда как гликозиды в нем нуждаются.
Ранее эксперты предупреждали, что неблагоприятные сочетания продуктов, в том числе фруктов, могут негативно влиять на пищеварение и усвоение витаминов. Диетологи советовали употреблять фрукты отдельно от основной еды и внимательно относиться к их комбинациям, чтобы избежать дискомфорта и проблем с желудком.
