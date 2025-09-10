«Радиостанция Судного дня» передала новое слово после инцидента с дронами в Польше

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», 10 сентября в 16:40 мск вышла в эфир с новым закодированным сообщением после недавнего инцидента с дронами на территории Польши. Об этом информирует telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом эфиров станции.

«НЖТИ 11866 ИХТИОЗ 3254 4627», — говорится в сообщении. В этот раз в тексте присутствует слово «ихтиоз» — заболевание, сопровождающееся нарушением процесса ороговения кожи.

Ранее, 8 сентября, радиостанция УВБ-76 уже выходила в эфир с двумя кодовыми сообщениями, в которых использовались обычные слова «ОТЕЛЬ» и «ЛАРЕК», а в августе были зафиксированы передачи с неологизмами, что эксперты связывают с возможной работой военных структур. Станция известна своим загадочным характером вещания и регулярным использованием закодированных сообщений, содержание и назначение которых официально не раскрываются.

