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28 марта 2018
17:10  28 марта 2018 0

Названа причина высокой явки на выборах президента

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Екатеринбурге, кабинка для голосования, выборы, избиратели, тайна голосования
Высокая явка — главная особенность состоявшихся 18 марта выборовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Состоявшиеся 18 марта выборы главы государства удивили высокой явкой. Об этом «URA.RU» заявил политолог Григорий Казанков.

«Явка была более чем хорошая, несмотря на то, что особой интриги не было — мало кто сомневался в победе действующего российского лидера», — пояснил эксперт. Он считает, что для россиян было крайне важно участвовать в голосовании: «Таким образом они чувствовали собственную причастность к столь важному событию в жизни страны. Люди хотели решать, куда все мы должны двигаться».

Казанков указал и на то, что состоявшиеся выборы отличались максимальной прозрачностью и честностью: «Нет никаких оснований сегодня ставить их под сомнение. Все прошло безупречно, без грубых нарушений и скандалов».

Выборы президента России состоялись 18 марта. За Владимира Путина, набравшего 76,69% голосов, проголосовали в целом 56 млн 430 тыс. 712 избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,77% голосов. За него проголосовали 8 млн 659 тыс. 206 россиян. Третьим стал Владимир Жириновский, набравший 5,65%. За кандидата от ЛДПР проголосовали в целом 4 млн 154 тыс. 985 избирателей.

Валерий Дорофеев
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