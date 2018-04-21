14:00 21 апреля 2018 0

Тулеев «устал и уходит» Фото: Данил Айкин © URA.RU

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Аман Тулеев уходит из политики. Экс-глава Кузбасса не собирается участвовать в сентябрьских выборах в облсовет, а переезжать в Москву, чтобы представлять регион в Совете Федерации, не хочет. Тулеев также отметил, что «устал от политики, грязи и лжи».

В правительстве появится особый орган, который будет бороться с последствиями санкций. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, как конкретно будет работать новая структура.

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