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21 апреля 2018
14:00  21 апреля 2018 0

Тулеев уходит из политики, бунт родителей, Собчак разозлила россиян. Дайджест новостей от «URA.RU»

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым, тулеев аман
Тулеев «устал и уходит»Фото: Данил Айкин © URA.RU

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Аман Тулеев уходит из политики. Экс-глава Кузбасса не собирается участвовать в сентябрьских выборах в облсовет, а переезжать в Москву, чтобы представлять регион в Совете Федерации, не хочет. Тулеев также отметил, что «устал от политики, грязи и лжи».

В правительстве появится особый орган, который будет бороться с последствиями санкций. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, как конкретно будет работать новая структура.

Минтранс хочет запретить спускаться с колясками в метро. В министерстве даже нашли удобный повод для очередного запрета. Правда, неоднозначная идея уже вызвала бунт родителей и общественников. А эксперты, опрошенные «URA.RU», заявили, что «это псевдозабота и очередная государственная дурь».

Первый в России подросток с открытым ВИЧ-статусом сорвал овации на церемонии закрытия международной конференции по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Речь парня из Екатеринбурга, которому аплодировали мировые эксперты, попала на видео.

Собчак в очередной раз разозлила россиян. Телеведущая и экс-кандидат в президенты России вызвала гнев соцсетей фотографией из Лондона. Кроме того, вопросы вызвало кольцо за миллионы рублей, которое Собчак ненавязчиво засветила на фото.

В соцсетях обрушились на дизайн нового внедорожника Lada. Пользователи жестко высмеяли концепт, назвав джип «смесью уазика и жигулей». Посмотреть на это чудо без боковых зеркал можно тут.

Кирилл Егоров
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