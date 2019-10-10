Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
Крушение малайзийского Boeing в Донбассе произошло в июле 2014 годаФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Нидерланды намерены выяснить, почему в момент крушения малайзийского Boeing в Донбассе Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок во время брифинга с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

«На прошлой неделе было решение… провести расследование того, почему не было закрыто воздушное пространство как на Украине, так и в России», — приводит слова Блока РИА «Новости». По словам дипломата, расследование будет проводиться независимым следственным органом, а отчет будет передан правительству и парламенту Нидерландов.

Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей». МИД Украины выразил готовность содействовать расследованию.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам—Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года, когда на юго-востоке Украины развивался вооруженный конфликт. В результате авиакастрофы погибли 289 человек. По версии, которую ранее озвучивала международная следственная группа, самолет был сбит вооруженными силами самопровозглашенной ДНР из ЗРК «Бук».

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