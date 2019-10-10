Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом

Нидерланды намерены выяснить, почему в момент крушения малайзийского Boeing в Донбассе Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок во время брифинга с украинским коллегой Вадимом Пристайко.
«На прошлой неделе было решение… провести расследование того, почему не было закрыто воздушное пространство как на Украине, так и в России», — приводит слова Блока РИА «Новости». По словам дипломата, расследование будет проводиться независимым следственным органом, а отчет будет передан правительству и парламенту Нидерландов.
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей». МИД Украины выразил готовность содействовать расследованию.
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам—Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года, когда на юго-востоке Украины развивался вооруженный конфликт. В результате авиакастрофы погибли 289 человек. По версии, которую ранее озвучивала международная следственная группа, самолет был сбит вооруженными силами самопровозглашенной ДНР из ЗРК «Бук».