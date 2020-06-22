21 июня 2020

На урале загорелся двухэтажный жилой дом на площади в 300 кв.м

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, горящий дом
Тушением занимались 30 человек и семь единиц техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар произошел в двухэтажном доме в Карпушихе —поселок Кировградского городского округа Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение в помещениях второго этажа жилого дома на площади 300 квадратных метров», — рассказали в МЧС. Информация о возгорании поступила в региональное ведомство после полуночи. Всего тушением занимались 30 человек и семь единиц техники.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 10 человек. Пожару был присвоен второй номер сложности. Сейчас сотрудники МЧС занимаются разборкой конструкций и проводят проливку здания.

Ранее в Екатеринбурге в коллективном саду «Автотранспортник» на Чусовском тракте произошел пожар. Причиной стала семейная ссора, в ходе которой 60-летний сын пытался поджечь своего 78-летнего отца и его дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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