На урале загорелся двухэтажный жилой дом на площади в 300 кв.м

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Ранее в Екатеринбурге в коллективном саду «Автотранспортник» на Чусовском тракте произошел пожар. Причиной стала семейная ссора, в ходе которой 60-летний сын пытался поджечь своего 78-летнего отца и его дом.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 10 человек. Пожару был присвоен второй номер сложности. Сейчас сотрудники МЧС занимаются разборкой конструкций и проводят проливку здания.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение в помещениях второго этажа жилого дома на площади 300 квадратных метров», — рассказали в МЧС. Информация о возгорании поступила в региональное ведомство после полуночи. Всего тушением занимались 30 человек и семь единиц техники.

Пожар произошел в двухэтажном доме в Карпушихе —поселок Кировградского городского округа Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Тушением занимались 30 человек и семь единиц техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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