ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла преступную деятельность 55 жителей из 22 российских регионов. Среди них жители Челябинской и Свердловской областей. Об этом 19 апреля сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«В результате из незаконного оборота изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, — говорится в сообщении, — в том числе, 3 пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 52 артиллерийских боеприпаса, 2 минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 57 приспособлений для бесшумной стрельбы».
Силовики пресекли деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В списке, где проживали задержанные, 22 региона. Среди них — Москва Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Приморский край и другие субъекты РФ, а также Свердловская и Челябинская области. В квартирах задержанных прошли обыски.
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