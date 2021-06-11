Клава Кока оправдалась за откровенный наряд на премии «Муз-ТВ»

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала о своем наряде на премии «Муз-ТВ», который многие посчитали откровенным. По словам звезды, это был не прозрачный костюм, как подумали многие.
«Меня многие осудили за то, что я пришла голая [на премию], но я не голая! Это комбинезон, который полностью покрывает тело. Вот эти тени, рисунки — это все просто принт. Люди увидели, сказали: „Фу, стыдливый наряд!“ Но у меня реально было закрыто все тело полностью», — оправдалась она в шоу «Вечерний Ургант», которое транслируется на «Первом канале».
На Клаве Коке был надет полупрозрачный комбинезон телесного цвета с рисунком, через который, как кажется, просвечивает нижнее белье. Также на ней была белая юбка, которая скрывала лишь одну ногу певицы, передает «Пятый канал».
Премия «Муз-ТВ» прошла в Москве 4 июня. Клава Кока вместе с екатеринбургском рэпером Niletto (Данил Прытков) получили награду в номинации «Коллаборация года», сообщает агентство Nation News. Звание «Исполнитель года» получил Артур Пирожков (юморист Александр Ревва), из-за чего рэпер Моргенштерн устроил скандал.
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