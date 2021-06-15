Прилепин предрек майдан в РФ из-за «Единой России»

Партия «Единая Россия» желает получить 60% мандатов в Госдуме, вместо «реальных 27%». Такая политика единороссов может привести к майдану в стране, считает сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.
Политик заявил, что единороссы заключили контракт с экс-помощником президента РФ Владимиром Сурковым на продвижение партии в южных регионах страны. «„Единая Россия“ не желает иметь свои реальные 27%, а желает 60%, и для этого подтягивает, что называется, высокотехнологичные ресурсы. Единороссы искренне убедили себя, что их 60% — это залог устойчивости России. Им нравится так думать. Нет. 60% „Единой России“ — это идеальная база для того, чтоб в России зрел майдан», — написал Прилепин в своем telegram-канале.
Прилепин заявил, что у «Единой России» установка «узурпировать власть и насиловать здравый смысл». По словам Прилепина, единороссы навязывают «тягучее, толстопятое, многотонное большинство». URA.RU направило запрос в пресс-службу ЕР с просьбой прокомментировать заявление Прилепина. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее российские политологи заявили, что при текущем рейтинге «Единой России», партия получила бы 50% мандатов в Госдуме, если бы выборы проходили сейчас. Эксперты считают, что единороссы только укрепляют свои позиции, пишет деловое издание «Взгляд». У социологов «Левада Центра» (признан в России иностранным агентом) данные противоположны — рейтинг «Единой России» падает. Однако в Кремле заявляют, что эта партия по-прежнему остается самой крупной политической силой в РФ.
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