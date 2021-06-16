В ЛНР нашли доказательства причастности Протасевича к убийствам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Задержанного в Минске Романа Протасевича в Донбассе обвиняют в убийствах Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Генпрокуратура непризнанной Луганской народной республики завершила следствие по делу о причастности основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к убийствам жителей Донбасса и нашла достаточное количество доказательств. Об этом заявил глава ведомства Сергей Горенко.

«Правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки „Азов“, зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 годов, использованию запрещенных средств и методов войны», — приводит слова Горенко сайт ведомства. Также он поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за возможность провести следствие по этому делу.

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело на Протасевича из-за его участия в батальоне «Азов», который воевал с ополченцами в Донецкой и Луганской областях и признан на территории Донбасса террористической организацией. Сам Протасевич был задержан в Минске 23 мая после того, как его сняли с рейса из Афин в Вильнюс.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...