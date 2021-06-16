В ЛНР нашли доказательства причастности Протасевича к убийствам

Задержанного в Минске Романа Протасевича в Донбассе обвиняют в убийствах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Генпрокуратура непризнанной Луганской народной республики завершила следствие по делу о причастности основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к убийствам жителей Донбасса и нашла достаточное количество доказательств. Об этом заявил глава ведомства Сергей Горенко.

«Правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки „Азов“, зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 годов, использованию запрещенных средств и методов войны», — приводит слова Горенко сайт ведомства. Также он поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за возможность провести следствие по этому делу.

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело на Протасевича из-за его участия в батальоне «Азов», который воевал с ополченцами в Донецкой и Луганской областях и признан на территории Донбасса террористической организацией. Сам Протасевич был задержан в Минске 23 мая после того, как его сняли с рейса из Афин в Вильнюс.