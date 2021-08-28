Экс-президент Польши раскрыл последствия сближения РФ с США и ФРГ

В Польше переживают о сближении России и США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Польше, Украине и их национальной экономике угрожает сближение России с США и Германией. Об этом заявил бывший польский президент Александр Квасьневский.

Он уверен, что сотрудничество Москвы, Берлина и Вашингтона приведет к «опасными последствиям» для Варшавы и Киева. Они (США и ФРГ — прим. URA.RU) не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия», — пишет издание Bankier.

Квасьневский считает, что с украино-польской точки зрения одним из неутешительных последствий можно выделить отсутствие решения вопроса по Крыму. Также, по его словам, Россия может освободится от американских санкций. Кроме того, он отметил, что отношения Германии и России уже улучшаются. По словам Квасьневского, на одном из немецких форумов он был единственным участником, выступавшим в поддержку санкций против РФ.

Ранее США сообщили, что достигли с Германией договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». ФРГ, в частности, обязуется добиваться продления соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа на 10 лет. Соглашение между странами истекает в 2024 году. Однако Украина и Польша осудили США и Германию за отказ от попыток остановить запуск газопровода «Северный поток-2».