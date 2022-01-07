Bloomberg: кризис в Казахстане даст Путину еще больше власти. «Это плохая новость для Запада»

08 января 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Просьба Токаева о военной помощи со стороны ОДКБ может расширить власть Путина, считают в Bloomberg Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Призыв главы Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) о военном вмешательстве в связи с беспорядками в стране могут привести к зависимости республики от России, что даст Путину больше власти. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Просьба казахстанского правительства о поддержке со стороны возглавляемого Россией военного альянса также укрепит позиции российского президента в более широком регионе, оставив еще одного соседа зависимым от Москвы», — пишет издание. Данное событие — «плохая новость для Запада», отмечает Bloomberg, т. к. Европа не имеет достаточно рычагов влияния на Казахстан. Между тем эта территория богата ресурсами и является стратегически важным объектом. Протесты в Казахстане начались 2 января. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Призыв главы Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) о военном вмешательстве в связи с беспорядками в стране могут привести к зависимости республики от России, что даст Путину больше власти. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Просьба казахстанского правительства о поддержке со стороны возглавляемого Россией военного альянса также укрепит позиции российского президента в более широком регионе, оставив еще одного соседа зависимым от Москвы», — пишет издание. Данное событие — «плохая новость для Запада», отмечает Bloomberg, т. к. Европа не имеет достаточно рычагов влияния на Казахстан. Между тем эта территория богата ресурсами и является стратегически важным объектом. Протесты в Казахстане начались 2 января. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В ряде городов происходили столкновения с полицией. В результате погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.