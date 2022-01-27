Москвичи не могут вызвать врача на дом из-за сбоя в системе

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Москвичам порекомендовали вызвать скорую помощь Фото:

В Москве жители не могут вызвать на дом врача из-за сбоя сервиса. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU на горячей линии по коронавирусу.

«Пытались вызвать врача, на горячей линии отказали. Сообщили, что рухнул сервис, базы обвалились. Сказали звонить позже. При ухудшении самочувствия посоветовали обратиться в скорую. Время починки неизвестно», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что в Пермском крае граждане не могут вызвать скорую помощь. В Минздраве региона перестроили систему оказания помощи из-за роста заболеваемости COVID-19. Вызвать врача на дом при наличии признаков ОРВИ могут только люди из групп риска. Остальным порекомендовали идти в больницу, если температура поднялась не выше, чем до 38 градусов и есть симптомы ОРВИ.

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В Москве жители не могут вызвать на дом врача из-за сбоя сервиса. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU на горячей линии по коронавирусу. «Пытались вызвать врача, на горячей линии отказали. Сообщили, что рухнул сервис, базы обвалились. Сказали звонить позже. При ухудшении самочувствия посоветовали обратиться в скорую. Время починки неизвестно», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что в Пермском крае граждане не могут вызвать скорую помощь. В Минздраве региона перестроили систему оказания помощи из-за роста заболеваемости COVID-19. Вызвать врача на дом при наличии признаков ОРВИ могут только люди из групп риска. Остальным порекомендовали идти в больницу, если температура поднялась не выше, чем до 38 градусов и есть симптомы ОРВИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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