Путин призвал регионы равняться на свердловских медиков

03 марта 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высоко оценил опыт свердловских медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по оказанию помощи детям с синдромом Дауна и подготовить предложения по распространению этой практики в других регионах страны. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Проанализировать практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна). По результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации», — сказано в сообщении. Поручение дано Минздраву России, Агентству стратегических инициатив и региональным властям. Исполнить его необходимо до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по оказанию помощи детям с синдромом Дауна и подготовить предложения по распространению этой практики в других регионах страны. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Проанализировать практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна). По результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации», — сказано в сообщении. Поручение дано Минздраву России, Агентству стратегических инициатив и региональным властям. Исполнить его необходимо до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом.