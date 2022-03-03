Путин призвал регионы равняться на свердловских медиков

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по оказанию помощи детям с синдромом Дауна и подготовить предложения по распространению этой практики в других регионах страны. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области.
«Проанализировать практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна). По результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Поручение дано Минздраву России, Агентству стратегических инициатив и региональным властям. Исполнить его необходимо до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом.
Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по оказанию помощи детям с синдромом Дауна и подготовить предложения по распространению этой практики в других регионах страны. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Проанализировать практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна). По результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации», — сказано в сообщении. Поручение дано Минздраву России, Агентству стратегических инициатив и региональным властям. Исполнить его необходимо до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом.