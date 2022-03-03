Путин призвал регионы равняться на свердловских медиков

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин высоко оценил опыт свердловских медиков Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по оказанию помощи детям с синдромом Дауна и подготовить предложения по распространению этой практики в других регионах страны. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области.

«Проанализировать практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна). По результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Поручение дано Минздраву России, Агентству стратегических инициатив и региональным властям. Исполнить его необходимо до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом.

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Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству ознакомиться с опытом Свердловской области по оказанию помощи детям с синдромом Дауна и подготовить предложения по распространению этой практики в других регионах страны. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Проанализировать практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна). По результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации», — сказано в сообщении. Поручение дано Минздраву России, Агентству стратегических инициатив и региональным властям. Исполнить его необходимо до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил уникальную программу региона, благодаря которой в течение двух лет нет отказных детей с таким диагнозом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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