Курганского военного оштрафовал челябинский суд

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Военнослужащий проигнорировал санитарные требования (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Челябинский гарнизонный суд оштрафовал офицера из Курганской области за нарушение ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Вернувшись из Беларуси, где проходил службу, военнослужащий должен был в течение трех дней сдать тест на COVID-19. Однако он проигнорировал целый перечень законодательных актов — от постановления правительства РФ до постановления курганского губернатора Вадима Шумкова — и не представил результаты анализов. В итоге в отношении него возбудили административное дело.

«Судья Челябинского гарнизонного военного суда признал офицера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Он назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 7,5 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Схожая история произошла в Челябинске, где в аэропорту демонстративно отказывался надеть маску младший сержант, проходящий службу по контракту в Таджикистане. Ковид-диссидента доставили в пункт полиции, чтобы составить административный протокол. Узнав о предстоящем судебном разбирательстве, он не нашел ничего лучше, как сунуть полицейским тысячную купюру, и оказался фигурантом уже уголовного дела о взятке.

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Челябинский гарнизонный суд оштрафовал офицера из Курганской области за нарушение ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Вернувшись из Беларуси, где проходил службу, военнослужащий должен был в течение трех дней сдать тест на COVID-19. Однако он проигнорировал целый перечень законодательных актов — от постановления правительства РФ до постановления курганского губернатора Вадима Шумкова — и не представил результаты анализов. В итоге в отношении него возбудили административное дело. «Судья Челябинского гарнизонного военного суда признал офицера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Он назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 7,5 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Схожая история произошла в Челябинске, где в аэропорту демонстративно отказывался надеть маску младший сержант, проходящий службу по контракту в Таджикистане. Ковид-диссидента доставили в пункт полиции, чтобы составить административный протокол. Узнав о предстоящем судебном разбирательстве, он не нашел ничего лучше, как сунуть полицейским тысячную купюру, и оказался фигурантом уже уголовного дела о взятке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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