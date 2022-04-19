Силуанов возглавит делегацию России на саммите G20 в США

Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — сообщили в министерстве. Его слова приводит ТАСС.
Саммит G20 пройдет в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Организатором саммита в этом году выступает Индонезия. Встреча «финансовой» двадцатки пройдет в течение этой недели.
Американские СМИ ранее писали, что власти США пытаются оказать давление на организатора саммита Индонезию. В частности, чиновники требовали не пускать на встречу «двадцатки» президента РФ Владимира Путина. В Кремле ответили, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Позже стало известно, что на саммит поедет министр финансов. Он пытался заручиться поддержкой Бразилии на встрече G20.
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Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. «Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — сообщили в министерстве. Его слова приводит ТАСС. Саммит G20 пройдет в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Организатором саммита в этом году выступает Индонезия. Встреча «финансовой» двадцатки пройдет в течение этой недели. Американские СМИ ранее писали, что власти США пытаются оказать давление на организатора саммита Индонезию. В частности, чиновники требовали не пускать на встречу «двадцатки» президента РФ Владимира Путина. В Кремле ответили, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Позже стало известно, что на саммит поедет министр финансов. Он пытался заручиться поддержкой Бразилии на встрече G20.