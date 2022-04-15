Reuters: министр Силуанов просит Бразилию поддержать РФ на G20

Антон Силуанов попросил Бразилию поддержать Россию в международных организациях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр финансов России Антон Силуанов обратился к министру экономики Бразилии Пауло Гедесу с просьбой поддержать Москву в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке и G20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, отправленное Силуановым. По его словам, в МВФ ведется работа по исключению России из процесса принятия решений.

«За кулисами в МВФ, Всемирном банке и G20 ведется работа по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений. Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками», — сообщает Reuters со ссылкой на письмо Силуанова.

Также отмечается, что половина международных резервов России была заморожена. «США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества. Санкции нарушают принципы, на основании которых созданы МВФ и Всемирный банк», — подытожил он.

Силуанов примет участие в саммите министров финансов и глав центральных банков стран — участниц «Большой двадцатки» в Индонезии. Ранее американские СМИ сообщили, что власти США пытаются оказать давление на правительство Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20. Американские чиновники требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Путин заявил, что своими санкциями Запад пытается «отменить Россию». Силуанов отметил, что Россия расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу, пишет RT. Запад ввел санкции против России после того, как 24 февраля началась российская спецоперация в Украине, сообщает «Ридус». После начала спецоперации американский лидер Джо Байден ввел против России энергетическое эмбарго, передают «Дни.ру».

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