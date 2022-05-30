Нидерланды отказались от российского газа вслед за Данией

Нидерланды отказались оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщается на официальном сайте газового трейдера страны GasTerra.
«Голландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования „Газпрома“ по односторонним платежам. Эти платежные требования изложены в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra „Газпром“ объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года», — говорится в сообщении GasTerra.
30 мая аналогичное заявление сделала крупнейшая датская энергетическая компания Orsted. «Газпром» пока не стал официально реагировать на это заявление Дании.
Нидерланды отказались оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщается на официальном сайте газового трейдера страны GasTerra. «Голландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования „Газпрома“ по односторонним платежам. Эти платежные требования изложены в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra „Газпром“ объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года», — говорится в сообщении GasTerra. 30 мая аналогичное заявление сделала крупнейшая датская энергетическая компания Orsted. «Газпром» пока не стал официально реагировать на это заявление Дании. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли. Болгария и Польша отказались от новой схемы оплаты, после чего «Газпром» прекратил поставки газа.