В США назвали следующую страну, которая останется без газа из РФ

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Дания может остаться без газа из-за несоблюдения новых правил оплаты, заявили в СМИ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Дания может стать следующей страной, оставшейся без поставок российского газа. Такое заявление сделала крупнейшая датская энергетическая компания Orsted.

«Существует риск того, что „Газпром экспорт“ прекратит поставки газа в Orsted», — приводит цитату из письма Orsted агентство Bloomberg. Такое решение связано с отказом энергокомпании производить платежи за газ в рублях, пояснили авторы. В статье также отмечается, что Дания станет последней скандинавской страной, оставшейся без поставок российского газа.

Ранее Россия прекратила поставлять природный газ в Финляндию, Польшу и Болгарию. Такое решение связано с отказом стран расплачиваться за импорт российского газа в рублях.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В ответ на это Владимир Путин обязал недружественные страны-импортеры платить за российский газ только в рублях.

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Дания может стать следующей страной, оставшейся без поставок российского газа. Такое заявление сделала крупнейшая датская энергетическая компания Orsted. «Существует риск того, что „Газпром экспорт“ прекратит поставки газа в Orsted», — приводит цитату из письма Orsted агентство Bloomberg. Такое решение связано с отказом энергокомпании производить платежи за газ в рублях, пояснили авторы. В статье также отмечается, что Дания станет последней скандинавской страной, оставшейся без поставок российского газа. Ранее Россия прекратила поставлять природный газ в Финляндию, Польшу и Болгарию. Такое решение связано с отказом стран расплачиваться за импорт российского газа в рублях. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В ответ на это Владимир Путин обязал недружественные страны-импортеры платить за российский газ только в рублях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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