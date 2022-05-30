В США назвали следующую страну, которая останется без газа из РФ

Дания может стать следующей страной, оставшейся без поставок российского газа. Такое заявление сделала крупнейшая датская энергетическая компания Orsted.
«Существует риск того, что „Газпром экспорт“ прекратит поставки газа в Orsted», — приводит цитату из письма Orsted агентство Bloomberg. Такое решение связано с отказом энергокомпании производить платежи за газ в рублях, пояснили авторы. В статье также отмечается, что Дания станет последней скандинавской страной, оставшейся без поставок российского газа.
Ранее Россия прекратила поставлять природный газ в Финляндию, Польшу и Болгарию. Такое решение связано с отказом стран расплачиваться за импорт российского газа в рублях.
Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальнойоперации РФ по демилитаризации Украины. В ответ на это Владимир Путин обязал недружественные страны-импортеры платить за российский газ только в рублях.
Дания может стать следующей страной, оставшейся без поставок российского газа. Такое заявление сделала крупнейшая датская энергетическая компания Orsted. «Существует риск того, что „Газпром экспорт“ прекратит поставки газа в Orsted», — приводит цитату из письма Orsted агентство Bloomberg. Такое решение связано с отказом энергокомпании производить платежи за газ в рублях, пояснили авторы. В статье также отмечается, что Дания станет последней скандинавской страной, оставшейся без поставок российского газа. Ранее Россия прекратила поставлять природный газ в Финляндию, Польшу и Болгарию. Такое решение связано с отказом стран расплачиваться за импорт российского газа в рублях. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В ответ на это Владимир Путин обязал недружественные страны-импортеры платить за российский газ только в рублях.