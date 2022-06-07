ЕР и Минтруд усовершенствуют трудовое законодательство в России

08 июня 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» подготовила законопроект в рамках реализации своей народной программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» совместно с Минтруда РФ подготовила поправки в трудовое законодательство, которые помогут его адаптировать к условиям экономической войны, объявленной Западом. В частности, законопроект упрощает трудоустройство беженцев и вводит льготы для компаний, принявших на работу инвалидов. Единороссы подготовили поправки в рамках реализации своей народной программы. «Самозанятые смогут вставать на учет и получать соответствующие меры поддержки, компании будут получать налоговые льготы при реальном трудоустройстве инвалидов, возрастной порог для молодежи, которая получает поддержку при трудоустройстве, вырастет до 25 лет. Правительство также поддерживает предложения „Единой России“ по стабилизации рынка труда. В их числе — увеличение объема средств по социальным контрактам для открытия гражданами собственного дела, а также организация временных и общественных работ», — приводит слова заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева официальный сайт партии. Он напомнил, что из-за экономической войны, которую Запад объявил России, почти 30 тысяч иностранных компаний заявили о приостановке своей деятельности в стране. В результате в подвешенном состоянии оказались почти 2 миллиона человек. Поправки сделают законодательство более удобным для работодателей и работников. Новый законопроект также урегулирует вопрос занятости беженцев. Исаев напомнил, что на получение данного статуса требуется время, в то время как люди хотели бы работать уже сейчас. По его словам, уже есть работодатели, которые заинтересованы в трудоустройстве беженцев. Поправки предусматривают и дополнительные возможности для трудоустройства молодежи. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил упростить подросткам получение медицинских справок и согласия органов опеки, которое требуется наряду с согласием родителей. Еще одна инициатива — введение нулевой ставки взносов в ФСС для официального трудоустройства подростков. Антисанкционные законы, принятые при поддержке «Единой России», уже помогли избежать всплеска безработицы, сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова. Новые поправки должны отразить реалии рынка. Исаев заявил, что сферу занятости будут контролировать региональные отделения «Единой России» вместе с профсоюзами и объединениями работодателей. Они будут реагировать на сигналы о сбоях в работе служб занятости и массовых сокращениях. Ранее многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ на Украине. В их числе американская корпорация Apple, бренды Nike, ASOS и Adidas. Кроме того, деятельность на территории РФ приостановила IT-компания IBM. Некоторые бренды остались под новыми названиями, в частности так поступил McDonald’s. Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить иностранным компаниям, оставшимся в России, нормальные условия работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Партия «Единая Россия» совместно с Минтруда РФ подготовила поправки в трудовое законодательство, которые помогут его адаптировать к условиям экономической войны, объявленной Западом. В частности, законопроект упрощает трудоустройство беженцев и вводит льготы для компаний, принявших на работу инвалидов. Единороссы подготовили поправки в рамках реализации своей народной программы. «Самозанятые смогут вставать на учет и получать соответствующие меры поддержки, компании будут получать налоговые льготы при реальном трудоустройстве инвалидов, возрастной порог для молодежи, которая получает поддержку при трудоустройстве, вырастет до 25 лет. Правительство также поддерживает предложения „Единой России“ по стабилизации рынка труда. В их числе — увеличение объема средств по социальным контрактам для открытия гражданами собственного дела, а также организация временных и общественных работ», — приводит слова заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева официальный сайт партии. Он напомнил, что из-за экономической войны, которую Запад объявил России, почти 30 тысяч иностранных компаний заявили о приостановке своей деятельности в стране. В результате в подвешенном состоянии оказались почти 2 миллиона человек. Поправки сделают законодательство более удобным для работодателей и работников. Новый законопроект также урегулирует вопрос занятости беженцев. Исаев напомнил, что на получение данного статуса требуется время, в то время как люди хотели бы работать уже сейчас. По его словам, уже есть работодатели, которые заинтересованы в трудоустройстве беженцев. Поправки предусматривают и дополнительные возможности для трудоустройства молодежи. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил упростить подросткам получение медицинских справок и согласия органов опеки, которое требуется наряду с согласием родителей. Еще одна инициатива — введение нулевой ставки взносов в ФСС для официального трудоустройства подростков. Антисанкционные законы, принятые при поддержке «Единой России», уже помогли избежать всплеска безработицы, сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова. Новые поправки должны отразить реалии рынка. Исаев заявил, что сферу занятости будут контролировать региональные отделения «Единой России» вместе с профсоюзами и объединениями работодателей. Они будут реагировать на сигналы о сбоях в работе служб занятости и массовых сокращениях. Ранее многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ на Украине. В их числе американская корпорация Apple, бренды Nike, ASOS и Adidas. Кроме того, деятельность на территории РФ приостановила IT-компания IBM. Некоторые бренды остались под новыми названиями, в частности так поступил McDonald’s. Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить иностранным компаниям, оставшимся в России, нормальные условия работы.