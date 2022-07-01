Нужно быстрее принять решение о высылке из России болгарских дипломатов, чтобы там задумались над ультиматумом РФ. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — написал Клишас в своем telegram-канале.
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Нужно быстрее принять решение о высылке из России болгарских дипломатов, чтобы там задумались над ультиматумом РФ. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — написал Клишас в своем telegram-канале. Ранее в Болгарии объявили о высылке 70 российских дипломатов из-за «шпионажа», пишет сайт MK.RU. Посольство РФ потребовало отменить это решение, сообщает RT. В Министерстве иностранных дел России пообещали ответить на такие меры. В связи с этим Россия закрыла консульства в Болгарии. МИД РФ признал враждебными действия правительства Болгарии по отношению к РФ. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова допустила возможность разрыва отношений между странами, передает телеканал 360.