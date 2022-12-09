Виктор Бут дал первый комментарий журналистам сразу после приземления самолета в РФ. Видео

09 декабря 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Виктор Брут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер дал первый комментарий, где поблагодарил всех за поддержку Фото: Анна Майорова © URA.RU Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер дал первый комментарий после возвращения в Россию. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Я верил и не сомневался, что этот день настанет. Я благодарен за свое освобождение всем: супруге, маме. Правительству за поддержку. Большое спасибо всем, кто помогал, кто участвовал и непосредственно был заинтересован. Я неимоверно рад. Я получал много писем. Спасибо всем, кто поддерживал в этот трудный час», — рассказал он. Его слова приводит Пятый канал в telegram-канале. Ранее сообщалось, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут прилетел в Москву. Сделка по обмену осужденными между Россией и США произошла в 8 декабря. В США уже назвали данный обмен позором для Америки.

Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер дал первый комментарий после возвращения в Россию. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Я верил и не сомневался, что этот день настанет. Я благодарен за свое освобождение всем: супруге, маме. Правительству за поддержку. Большое спасибо всем, кто помогал, кто участвовал и непосредственно был заинтересован. Я неимоверно рад. Я получал много писем. Спасибо всем, кто поддерживал в этот трудный час», — рассказал он. Его слова приводит Пятый канал в telegram-канале. Ранее сообщалось, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут прилетел в Москву. Сделка по обмену осужденными между Россией и США произошла в 8 декабря. В США уже назвали данный обмен позором для Америки.