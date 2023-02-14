Россия свернула спасательные операции в Сирии и Турции

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Учения МЧС Курган, вертолет мчс
Российские спасатели завершили операции в Сирии и Турции Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии, группировка МЧС будет выведена из зоны бедствия. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

«Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России», — приводит слова Куренкова ТАСС.

В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Спасатели, в частности, обследовали завалы в городе Хатай в поисках семьи из России. Позднее тела погибшей россиянки и ее ребенка были найдены под завалами.

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Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии, группировка МЧС будет выведена из зоны бедствия. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков. «Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России», — приводит слова Куренкова ТАСС. В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Спасатели, в частности, обследовали завалы в городе Хатай в поисках семьи из России. Позднее тела погибшей россиянки и ее ребенка были найдены под завалами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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