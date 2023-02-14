Россия свернула спасательные операции в Сирии и Турции

14 февраля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Российские спасатели завершили операции в Сирии и Турции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии, группировка МЧС будет выведена из зоны бедствия. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков. «Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России», — приводит слова Куренкова ТАСС. В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Спасатели, в частности, обследовали завалы в городе Хатай в поисках семьи из России. Позднее тела погибшей россиянки и ее ребенка были найдены под завалами.

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии, группировка МЧС будет выведена из зоны бедствия. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков. «Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России», — приводит слова Куренкова ТАСС. В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. МЧС России заявило о своем намерении помочь в проведении поисково-спасательных работ в день землетрясения, а также высылало в Турцию дополнительную группу специалистов. Спасатели, в частности, обследовали завалы в городе Хатай в поисках семьи из России. Позднее тела погибшей россиянки и ее ребенка были найдены под завалами.