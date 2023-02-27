К челябинскому губернатору приедут свердловские олигархи

27 февраля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер примет участие в заседании правления Союза промышленников и предпринимателей двух регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области 3 марта будет подписано соглашение со Свердловским областным СПП. Об этом сообщил южноуральский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, который отметил, что в заседании примет участие челябинский губернатор Алексей Текслер. «Планируется, что в заседании примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, члены экономического блока областного правительства, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, представители других предпринимательских объединений. В ходе мероприятия запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей», — написал Гончаров в своем Telegram-канале. Гончаров уточнил, что в ходе заседания стороны обсудят подготовку высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий, в том числе для средних и малых. Также собравшиеся рассмотрят проблему давления на бизнес. Председателем заседания выступит президент СПП и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области 3 марта будет подписано соглашение со Свердловским областным СПП. Об этом сообщил южноуральский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, который отметил, что в заседании примет участие челябинский губернатор Алексей Текслер. «Планируется, что в заседании примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, члены экономического блока областного правительства, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, представители других предпринимательских объединений. В ходе мероприятия запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей», — написал Гончаров в своем Telegram-канале. Гончаров уточнил, что в ходе заседания стороны обсудят подготовку высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий, в том числе для средних и малых. Также собравшиеся рассмотрят проблему давления на бизнес. Председателем заседания выступит президент СПП и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.