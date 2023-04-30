В офисе Зеленского разозлились на Меркель, заявившую о попытках не допустить СВО

Подоляк раскритиковал слова Меркель о попытках предотвращения конфликта на Украине

30 апреля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Речь Ангелы Меркель вызвала негатив в офисе Зеленского Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель оправдывается и поощряет Россию. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на публикацию экс-канцлера о попытках предотвратить спецоперацию. «Экс-канцлер Меркель, поставившая Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается: „Я сделала все, чтобы Россия не начала конфликт, и потому получила… российский дешевый газ“. Если вы не можете исправить ошибки прошлого — просто прекратите оправдываться и поощрять», — написал Подоляк на своей странице в Twitter. Советника главы офиса президента возмутило, что Меркель «пренебрегает свободой» и не уважает право Украины на защиту. Ранее Меркель заявила об использовании всех средств для попытки предотвращения спецоперации на Украине. Она выступила в защиту своей политики в отношении РФ и отметила, что многим мирные переговоры не нужны, в том числе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель оправдывается и поощряет Россию. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на публикацию экс-канцлера о попытках предотвратить спецоперацию. «Экс-канцлер Меркель, поставившая Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается: „Я сделала все, чтобы Россия не начала конфликт, и потому получила… российский дешевый газ“. Если вы не можете исправить ошибки прошлого — просто прекратите оправдываться и поощрять», — написал Подоляк на своей странице в Twitter. Советника главы офиса президента возмутило, что Меркель «пренебрегает свободой» и не уважает право Украины на защиту. Ранее Меркель заявила об использовании всех средств для попытки предотвращения спецоперации на Украине. Она выступила в защиту своей политики в отношении РФ и отметила, что многим мирные переговоры не нужны, в том числе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.