Дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Фото 24 июля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 + Детей ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу Фото: Дмитрий Сотников Дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «Сегодня отправил детей участников специальной военной операции из Тюменской области в уникальную экологическую экспедицию на территорию расселенного поселка Полярный в ЯНАО. Подростки из Викулово, Заводуковска, Тюмени и Тюменского района в течение двух недель будут жить в палаточном городке», — написал спикер регионального парламента. По словам Сайфитдинова, детей ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу, занятия по экологии, биологии и геологии. Занятия проведут представители научного сообщества, предприятий ТЭК и общественные деятели. Фото: telegram-канал Фуата Сайфитдинова Дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «Сегодня отправил детей участников специальной военной операции из Тюменской области в уникальную экологическую экспедицию на территорию расселенного поселка Полярный в ЯНАО. Подростки из Викулово, Заводуковска, Тюмени и Тюменского района в течение двух недель будут жить в палаточном городке», — написал спикер регионального парламента. По словам Сайфитдинова, детей ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу, занятия по экологии, биологии и геологии. Занятия проведут представители научного сообщества, предприятий ТЭК и общественные деятели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям