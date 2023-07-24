Дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Фото

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АО "Полярный Кварц": рудник Додо, завод первичного обогащения Усть-Пуйва, Березовский район, полярный урал
Детей ждет  экскурсионная программа по Полярному Уралу Фото:

Дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

«Сегодня отправил детей участников специальной военной операции из Тюменской области в уникальную экологическую экспедицию на территорию расселенного поселка Полярный в ЯНАО. Подростки из Викулово, Заводуковска, Тюмени и Тюменского района в течение двух недель будут жить в палаточном городке», — написал спикер регионального парламента.

По словам Сайфитдинова, детей ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу, занятия по экологии, биологии и геологии. Занятия проведут представители научного сообщества, предприятий ТЭК и общественные деятели.

Фото:

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Дети тюменских участников СВО уехали в экспедицию на Ямал. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «Сегодня отправил детей участников специальной военной операции из Тюменской области в уникальную экологическую экспедицию на территорию расселенного поселка Полярный в ЯНАО. Подростки из Викулово, Заводуковска, Тюмени и Тюменского района в течение двух недель будут жить в палаточном городке», — написал спикер регионального парламента. По словам Сайфитдинова, детей ждет экскурсионная программа по Полярному Уралу, занятия по экологии, биологии и геологии. Занятия проведут представители научного сообщества, предприятий ТЭК и общественные деятели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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