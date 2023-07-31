BBC раскрыл секретную снайперскую группировку ВСУ около Бахмута BBC: «Призраки Бахмута» выслеживают солдат ВС РФ по ночам возле города 31 июля 2023 в 19:38 Размер текста - 17 + В группе снайперов действуют 20 бойцов, сообщает BBC Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядом с Бахмутом (Артемовска) действует секретная снайперская группа «Призраки Бахмута». Об этом сообщил британский телеканал BBC. «В районе Бахмута действует снайперская группа „Призраки Бахмута“. В нее входят примерно 20 солдат. <…> По словам одного их бойцов, они оказывают психологическое давление на противника», — сообщает телеканал. Уточняется, что снайперской группе приходится действовать исключительно по ночам. Однако ВС РФ смогли ранить несколько бойцов команды. «Призраки Бахмута» выслеживают российских солдат исключительно по одному. ВС РФ успешно отражают атаки украинских сил под Бахмутом. Так, российские войска уничтожили мост, использовавшийся ВСУ для переброски резервов в город, передает RT. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что подразделения Южной группировки ВС РФ атаковали украинскую колонну, которая двигалась с подкреплением в сторону Бахмута. Рядом с Бахмутом (Артемовска) действует секретная снайперская группа «Призраки Бахмута». Об этом сообщил британский телеканал BBC. «В районе Бахмута действует снайперская группа „Призраки Бахмута“. В нее входят примерно 20 солдат. <…> По словам одного их бойцов, они оказывают психологическое давление на противника», — сообщает телеканал. Уточняется, что снайперской группе приходится действовать исключительно по ночам. Однако ВС РФ смогли ранить несколько бойцов команды. «Призраки Бахмута» выслеживают российских солдат исключительно по одному. ВС РФ успешно отражают атаки украинских сил под Бахмутом. Так, российские войска уничтожили мост, использовавшийся ВСУ для переброски резервов в город, передает RT. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что подразделения Южной группировки ВС РФ атаковали украинскую колонну, которая двигалась с подкреплением в сторону Бахмута. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям