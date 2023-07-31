BBC раскрыл секретную снайперскую группировку ВСУ около Бахмута

BBC: «Призраки Бахмута» выслеживают солдат ВС РФ по ночам возле города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, ВСУ, наемники, stock
В группе снайперов действуют 20 бойцов, сообщает BBC Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рядом с Бахмутом (Артемовска) действует секретная снайперская группа «Призраки Бахмута». Об этом сообщил британский телеканал BBC.

«В районе Бахмута действует снайперская группа „Призраки Бахмута“. В нее входят примерно 20 солдат. <…> По словам одного их бойцов, они оказывают психологическое давление на противника», — сообщает телеканал. Уточняется, что снайперской группе приходится действовать исключительно по ночам. Однако ВС РФ смогли ранить несколько бойцов команды. «Призраки Бахмута» выслеживают российских солдат исключительно по одному.

ВС РФ успешно отражают атаки украинских сил под Бахмутом. Так, российские войска уничтожили мост, использовавшийся ВСУ для переброски резервов в город, передает RT. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что подразделения Южной группировки ВС РФ атаковали украинскую колонну, которая двигалась с подкреплением в сторону Бахмута.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рядом с Бахмутом (Артемовска) действует секретная снайперская группа «Призраки Бахмута». Об этом сообщил британский телеканал BBC. «В районе Бахмута действует снайперская группа „Призраки Бахмута“. В нее входят примерно 20 солдат. <…> По словам одного их бойцов, они оказывают психологическое давление на противника», — сообщает телеканал. Уточняется, что снайперской группе приходится действовать исключительно по ночам. Однако ВС РФ смогли ранить несколько бойцов команды. «Призраки Бахмута» выслеживают российских солдат исключительно по одному. ВС РФ успешно отражают атаки украинских сил под Бахмутом. Так, российские войска уничтожили мост, использовавшийся ВСУ для переброски резервов в город, передает RT. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что подразделения Южной группировки ВС РФ атаковали украинскую колонну, которая двигалась с подкреплением в сторону Бахмута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...