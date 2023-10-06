ТАСС: Севсиб увеличит объем грузов в Северные регионы

06 октября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

В Правительстве РФ обсуждают строительство новой железнодорожной магистрали Фото: Сергей Русанов © URA.RU Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Путина Игоря Левитина. «Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России, сказал помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия первой очереди транспортно-логистического центра „Сибирский“», — пишет издание. БАМ и Транссиб, по словам Левитина, работают на пределе пропускной способности. К 2024 году планируется завершить модернизацию Восточного полигона и увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока до 180 миллионов тонн в год. Строительство Севсиба свяжет северные регионы России с БАМ. Кроме того, по одному из проектов строительства планировалось строительство тупиковой ветки из Сургута в Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало о поручении Путина рассмотреть строительство Севсиба. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.

Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Путина Игоря Левитина. «Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России, сказал помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия первой очереди транспортно-логистического центра „Сибирский“», — пишет издание. БАМ и Транссиб, по словам Левитина, работают на пределе пропускной способности. К 2024 году планируется завершить модернизацию Восточного полигона и увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока до 180 миллионов тонн в год. Строительство Севсиба свяжет северные регионы России с БАМ. Кроме того, по одному из проектов строительства планировалось строительство тупиковой ветки из Сургута в Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало о поручении Путина рассмотреть строительство Севсиба. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.