ТАСС: Севсиб увеличит объем грузов в Северные регионы

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, рельсы, жд дорога, жд пути, ржд перевозки
В Правительстве РФ обсуждают строительство новой железнодорожной магистрали Фото:

Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Путина Игоря Левитина.

«Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России, сказал помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия первой очереди транспортно-логистического центра „Сибирский“», — пишет издание.

БАМ и Транссиб, по словам Левитина, работают на пределе пропускной способности. К 2024 году планируется завершить модернизацию Восточного полигона и увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока до 180 миллионов тонн в год.

Строительство Севсиба свяжет северные регионы России с БАМ. Кроме того, по одному из проектов строительства планировалось строительство тупиковой ветки из Сургута в Ханты-Мансийск.

Ранее URA.RU писало о поручении Путина рассмотреть строительство Севсиба. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.

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Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Путина Игоря Левитина. «Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России, сказал помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия первой очереди транспортно-логистического центра „Сибирский“», — пишет издание. БАМ и Транссиб, по словам Левитина, работают на пределе пропускной способности. К 2024 году планируется завершить модернизацию Восточного полигона и увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока до 180 миллионов тонн в год. Строительство Севсиба свяжет северные регионы России с БАМ. Кроме того, по одному из проектов строительства планировалось строительство тупиковой ветки из Сургута в Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало о поручении Путина рассмотреть строительство Севсиба. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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