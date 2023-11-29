Тюменские журналисты сняли фильм на атомном ледоколе «Ямал» в Мурманске. Фото

29 ноября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Тюменским журналистам удалось получить разрешение на съемки от Росатомфлота Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменские журналисты приехали в Мурманск для съемок фильма о ледоколе «Ямал». Как рассказала URA.RU главный редактор «Арктика Медиа» Евгения Губина, их группа — единственная из Тюменской области, которой удалось получить доступ на стратегический объект Росатомфлота и провести съемки на всей территории ледокола, а также взять интервью у капитана. «На такие съемки можно попасть только раз в жизни. И я сегодня, когда увидела этот ледокол, то очень удивилась. Это огромный масштаб. Его длина 150 метров, там только этажей 10 — это как многоквартирный дом! Мы писали интервью с капитаном Андреем Горбань, и он поделился, что это его второе в жизни большое интервью. Мы можем гордиться тем, что у нас вообще случилась такая возможность», — рассказала URA.RU главный редактор «Арктика Медиа» Евгения Губина. Съемки продлятся два дня. Съемочная группа также взяла большое интервью у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о значимости Северного морского пути. Во всем мире только Россия обладает ледокольным флотом. Мурманск — это порт базирования всех семи ледоколов России, сейчас там стоит легендарный авианосец «Адмирал Кузнецов». Его ремонт продлится до 2024 года.

Тюменские журналисты приехали в Мурманск для съемок фильма о ледоколе «Ямал». Как рассказала URA.RU главный редактор «Арктика Медиа» Евгения Губина, их группа — единственная из Тюменской области, которой удалось получить доступ на стратегический объект Росатомфлота и провести съемки на всей территории ледокола, а также взять интервью у капитана. «На такие съемки можно попасть только раз в жизни. И я сегодня, когда увидела этот ледокол, то очень удивилась. Это огромный масштаб. Его длина 150 метров, там только этажей 10 — это как многоквартирный дом! Мы писали интервью с капитаном Андреем Горбань, и он поделился, что это его второе в жизни большое интервью. Мы можем гордиться тем, что у нас вообще случилась такая возможность», — рассказала URA.RU главный редактор «Арктика Медиа» Евгения Губина. Съемки продлятся два дня. Съемочная группа также взяла большое интервью у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о значимости Северного морского пути. Во всем мире только Россия обладает ледокольным флотом. Мурманск — это порт базирования всех семи ледоколов России, сейчас там стоит легендарный авианосец «Адмирал Кузнецов». Его ремонт продлится до 2024 года.