России передали тела 55 военнослужащих: главное к вечеру 26 января

России вернули 55 тел солдат в ходе обмена

26 января 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Россия и Украина обменялись телами погибших солдат на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России передала 55 тел военнослужащих из числа ВС РФ в рамках обмена. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 января. Обмен телами между Украиной и Россией России передали 55 тел погибших солдат из числа вооруженные сил. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В свою очередь, украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал о возвращении домой 77 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новая информация о крушении самолета Ил-76 Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт «сорванного обмена» военнопленными между Россией и Украиной. Он дал понять, что погибшие при крушении самолета Ил-76 украинские военнопленные переправлялись в рамках обмена. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что в ГУР знали, что на борту самолета Ил-76 находятся украинские военнопленные. Кроме того, российский лидер поделился информацией о том, что к удару по самолету помимо Украины могут быть причастны Франция или США. Найденные на месте крушения обломки, могут быть от ПВО, принадлежащей кому-то из этих стран, пояснил президент. Следственный комитет РФ также провел свое расследование крушения самолета и пришел к выводу, что удар зенитной ракетой был нанесен с территории села Липцы в Харьковской области. Потери ВСУ в зоне СВО за неделю Купянское направление Потери ВСУ за неделю на купянском направлении превысили 740 военных, уточнили в Минобороны РФ. Также Украина на этом участке лишилась семи танков, семи бронемашин и 14 артиллерийских орудий. Российские военные ударили по ВСУ в районе Макеевки (ЛНР), Берестового, Синьковки (Харьковская область) и Терны (ДНР). Донецкое направление На этом направлении фронта Украина потеряла за неделю до 1960 военнослужащих. Кроме того, российские солдаты уничтожили 19 танков, в том числе и немецкий Leopard. Боевые действия проходили в районе Андреевки, Белогоровки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска и Часова Яра (ДНР). Всего ВС РФ отразили до 12 атак противника. Южнодонецкое направление Российские бойцы уничтожили до 745 украинских военных, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии. Основные боевые столкновения проходили около населенных пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское (ДНР) и Приютное Запорожской области. Российские солдаты также ежедневно проводят разведку, используя новейшие дроны «Суперкам». Об этом сообщает Пятый канал. Краснолиманское направление ВС РФ захватили в плен 16 солдат ВСУ только на краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны. Всего за неделю пленены оказались 35 человек на различных направлениях. Российские солдаты также смогли занять более выгодные позиции на этом краснолиманском направлении. Всего бойцы РФ отразили до 17 атак противника. Потери ВСУ составили свыше 1570 бойцов. Херсонское направление Бойцы РФ при поддержке авиации поразили до шести украинских бригад в районе Золотой Балки, Михайловки, Тягинки, Змиевки и Станислава Херсонской области. Всего ВСУ потеряли до 335 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России передала 55 тел военнослужащих из числа ВС РФ в рамках обмена. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 января. России передали 55 тел погибших солдат из числа вооруженные сил. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В свою очередь, украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал о возвращении домой 77 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт «сорванного обмена» военнопленными между Россией и Украиной. Он дал понять, что погибшие при крушении самолета Ил-76 украинские военнопленные переправлялись в рамках обмена. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что в ГУР знали, что на борту самолета Ил-76 находятся украинские военнопленные. Кроме того, российский лидер поделился информацией о том, что к удару по самолету помимо Украины могут быть причастны Франция или США. Найденные на месте крушения обломки, могут быть от ПВО, принадлежащей кому-то из этих стран, пояснил президент. Следственный комитет РФ также провел свое расследование крушения самолета и пришел к выводу, что удар зенитной ракетой был нанесен с территории села Липцы в Харьковской области. Потери ВСУ за неделю на купянском направлении превысили 740 военных, уточнили в Минобороны РФ. Также Украина на этом участке лишилась семи танков, семи бронемашин и 14 артиллерийских орудий. Российские военные ударили по ВСУ в районе Макеевки (ЛНР), Берестового, Синьковки (Харьковская область) и Терны (ДНР). На этом направлении фронта Украина потеряла за неделю до 1960 военнослужащих. Кроме того, российские солдаты уничтожили 19 танков, в том числе и немецкий Leopard. Боевые действия проходили в районе Андреевки, Белогоровки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска и Часова Яра (ДНР). Всего ВС РФ отразили до 12 атак противника. Российские бойцы уничтожили до 745 украинских военных, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии. Основные боевые столкновения проходили около населенных пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское (ДНР) и Приютное Запорожской области. Российские солдаты также ежедневно проводят разведку, используя новейшие дроны «Суперкам». Об этом сообщает Пятый канал. ВС РФ захватили в плен 16 солдат ВСУ только на краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны. Всего за неделю пленены оказались 35 человек на различных направлениях. Российские солдаты также смогли занять более выгодные позиции на этом краснолиманском направлении. Всего бойцы РФ отразили до 17 атак противника. Потери ВСУ составили свыше 1570 бойцов. Бойцы РФ при поддержке авиации поразили до шести украинских бригад в районе Золотой Балки, Михайловки, Тягинки, Змиевки и Станислава Херсонской области. Всего ВСУ потеряли до 335 человек.