В Киеве испугались отключения Starlink на подконтрольных РФ территориях

20 февраля 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Без терминалов Starlink украинские дроны не смогут работать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отключение терминалов Starlink на территориях, перешедших под контроль России, возможно. Но это станет «катастрофичным» для Украины, так как технологии используются для работы дронов, заявил глава Минцифры Украины Михаил Федоров. «Терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX на перешедших под контроль России территориях можно отключить. Но это станет катастрофичным для Украины, поскольку связано с используемыми технологиями, необходимыми для работы беспилотников», — заявил Федоров в интервью украинскому изданию. По его словам, сеть Starlink является базовой инфраструктурой вдоль линии соприкосновения. Федоров также заявил, что он якобы нашел алгоритм, помогающий узнать данные об использовании этой сети российскими силами и предложил его SpaceX. Пока идея обсуждается. Предложение основано на анализе войны Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, пояснил Федоров. Бизнесмен Илон Маск ранее опроверг информацию о продаже терминалов Starlink РФ. Терминалы не продавались прямо или косвенно России, написал Маск в соцсети Х. Так миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию.

Отключение терминалов Starlink на территориях, перешедших под контроль России, возможно. Но это станет «катастрофичным» для Украины, так как технологии используются для работы дронов, заявил глава Минцифры Украины Михаил Федоров. «Терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX на перешедших под контроль России территориях можно отключить. Но это станет катастрофичным для Украины, поскольку связано с используемыми технологиями, необходимыми для работы беспилотников», — заявил Федоров в интервью украинскому изданию. По его словам, сеть Starlink является базовой инфраструктурой вдоль линии соприкосновения. Федоров также заявил, что он якобы нашел алгоритм, помогающий узнать данные об использовании этой сети российскими силами и предложил его SpaceX. Пока идея обсуждается. Предложение основано на анализе войны Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, пояснил Федоров. Бизнесмен Илон Маск ранее опроверг информацию о продаже терминалов Starlink РФ. Терминалы не продавались прямо или косвенно России, написал Маск в соцсети Х. Так миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию.